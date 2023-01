Buda Melinda, a Minden, Ami Hús-Bolt ügyvezetője portálunknak elmondta, nem csak a parádi boltjuk, a környező településeken, így Mátraderecskén, Váraszón, Erdőkövesden és Verpeléten járó mozgó hentesüzletük is egyre magasabb kiadásokkal küzd hónapok óta.

Hiába szállítanak más településekre is, s jutnak el így több emberhez, mégis nehéz helyzetben vannak.

– Az elmúlt néhány hónapban sajnos nagyon megemelkedtek a kiadásaink. A villanyszámlánk több mint két és félszeresére nőtt az utóbbi időben, emellett az is gondot okoz, hogy napi szinten szembesülünk azzal, hogy megkapjuk a szállítólevelet, s mindig magasabb összegeket látunk rajta. Ilyenkor mindent át kell számolnunk, emiatt sokszor nem tudjuk tartani a tegnapi árainkat, kénytelenek vagyunk emelni – ismertette.

Mint mondta, a kész termékekhez, például a hurkához, a sültekhez, tepertőhöz gázra van szükségük értelemszerűen azoknak is, akiktől beszerzik ezeket, így ez is hozzátesz az áremelkedéshez amellett, hogy a rezsi kiadásaik megugrottak.

– Nemrég vetettem össze az árainkat a nyitáskor érvényesekkel. Azóta minden a duplájára vagy még többre emelkedett, pedig alig több mint egy év telt csak el. Míg a kezdetkor 1200 forintért adtuk a sertéscombot kilónként, addig mostanra ugyanez 2800 forint körül lenne, ha nem lenne hatósági áras. A lapockát 1100-zal kezdtük, most 2300 forintba kerül, és még nem tudjuk, hol a vége – osztotta meg tapasztalatait portálunkkal az ügyvezető.

Mint mondta, a mozgó boltjukat mindezeken túl még az dráguló üzemagyag is terheli.

A helyzet javítása érdekében a kormány négy és félmilliárd forinttal támogatja a kis hentesüzleteket, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A parádi húsbolt is értesült már erről, folyamatosan figyelik a részleteket, s bíznak benne, hogy elnyerik a támogatást. Akár három millió forintot is kaphatnak majd a boltok.

Buda Melinda elmondta, már ennyinek is nagyon örülnének, bár ez az összeg nem fedezi az éves villanyköltségüket. A támogatás mellett abban reménykednek, hogy a sertés combra és a csirkemellre vonatkozó árstopot hamarosan megszüntetik, ugyanis a csirkemell filé most háromezer forint körüli áron érkezik hozzájuk, és ezt 1600-ért adhatják el, fűzte hozzá az ügyvezető.

A támogatásról az Agrárminisztérium szolgált információkkal.

– A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság, és a nehéz gazdasági viszonyok ellenére a kormány továbbra is elkötelezett a magyar vidék és a kistelepülések támogatása mellett. Az agrártárca tisztában van a kiskereskedelmet sújtó nehézségekkel, legyen szó akár az energiaköltségek vagy a szankciós infláció hatásairól. A minisztérium éppen ezért folyamatosan vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújthatnak az ágazat szereplőinek – tájékoztatta portálunkat az Agrárminisztérium sajtóirodája.

Nagy István kitért arra is, hogy az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele nagyban növeli a kistelepülések népességmegtartó erejét. Ezek között is fontos szerepet játszik az élelmiszerekhez való hozzáférés. Ennek biztosítását szolgálja a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása, amelynek segítségével sikerülhet megőrizni ezeket az üzleteket a jelenlegi gazdasági kihívások mellett is. Az összesen négy és fél milliárd forintnyi forrásra az év elején pályázhatnak majd az érintettek. A tárca tervei szerint több, mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár három millió forint támogatásban, közölték.

Az agrártárca vezetője kifejtette, a kis hentesüzletek létrehozhatnak rövid ellátási láncokat, hozzájárulhatnak az élelmezésbiztonság megvalósulásához, fenntartásához és emellett munkát is biztosítanak az ott élőknek. Ezek a kereskedelmi egységek biztosítják hazánk tradicionális, változatos, térségi ízvilágának és konyhaművészetének fennmaradását is. Ezen üzletek léte a vidék és különösen a kistelepülések népességmegtartó erejének is alapját képezik, így támogatásuk társadalmi és demográfiai szempontból is jelentős.