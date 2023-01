– Az év első orojáni hazugságát - amire csak január 2-ig kellett várni - miszerint “lesz pénz mindenre” cáfolnom kell: nem, nem lesz pénz sem rendezvényekre, sem számos más területre, mert 2 milliárd forint továbbra sem áll rendelkezésünkre, a kiadásaink fedezetére – emelte ki.

A Demokratikus Koalíció egri szervezete is reagált: Az elmúlt 12 évben megsarcolták a legtöbb önkormányzatot, olyan feladatokat hárították rájuk, amelyeket méreteikből adódóan nem tudnak ellátni, elvonták adóbevételeiket - írja a DK egri szervezete szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében. Szavaik szerint a hibás orbáni politikának súlyos következményei vannak Egerre nézve is. Éppen ezért meghökkentő a Demokratikus Koalíció választókerületi szervezete számára, hogy néhány helyi politikus örömünnepet tart, hogy Eger mekkora rezsitámogatást kap, miközben ez csak részben fedezi a kiadásokat.

Ezzel az összeggel nem mentették meg Egert – fogalmaz a közlemény, mely az alábbiakkal folytatódik: „Az állami költségvetés rekordhiánya arra enged következtetni, hogy újabb elvonások lesznek, így ezt a pénzt majd kamatostul veszi vissza Orbán a várostól és az itt élőktől. Arról pedig még nem is ejtettünk szót, hogy az uniós fejlesztési pénzek nélkül még beruházások sem lesznek.