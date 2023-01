Idén országosan átalakítják az orvosi ügyeleti ellátást. Ennek menetéről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál, amely a következő hónapokban Budapest kivételével átveszi az ügyeleteket. Az elmúlt időszakban egy pilot projekt működött Hajdú-Bihar megyében, ennek alapján szeretnék átszervezni az orvosi ügyeleti ellátást, igaz, azóta már eldőlt, hogy az ottani rendszerhez is hozzányúlnak.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy Heves megye hanyadik lesz a sorban az ügyeleti ellátás átalakításában, vannak-e már körvonalazódó megállapodások cégekkel, orvosokkal, illetve, hogy milyen tervek vannak a Heves megyei ügyletekkel, hol lehetnek majd a központok, s körülbelül mennyibe fog kerülni az újfajta ügyelet fenntartása Hevesben. Sajnos konkrétumokat nem árult el a szervezet.

Mint írták, az új ügyeleti rendszert fokozatosan, az egészségügyi alapellátásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések figyelembe vételével indítják el. Az új ügyeleti ellátásra áttérő vármegyéket 30 nappal korábban a miniszter közleményében teszi közzé. Az a céljuk, hogy az év végére - Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára még jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön Magyarországon.

Az ügyeleti alapellátást két elemből álló, betegközpontú rendszerrel (háziorvosi ügyeleti rendelés és sürgősségi ügyelet) fogják biztosítani minden rászoruló számára. Az első elem azokat szolgálja, akik a háziorvosi vizsgálatot, ellátást rendkívüli ok miatt ügyeleti időben vennék igénybe. Számukra hétköznap 16-tól 22-ig, szombat-vasárnap pedig 8-tól 14 óráig háziorvosi ügyeleti rendelést biztosítanak a vármegyék kijelölt pontjain.

A második elem az éjszaka, vagy hétvégén váratlanul jelentkező egészségügyi problémák esetére nyújt magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást, mivel baj esetén a betegnek nem kell bemenni az ügyeletre, hanem a panaszok, tünetek gyors kiértékelése után a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, a vármegye bármely településén is tartózkodik az ellátásra szoruló. Azok számára, akik valamilyen ok miatt mégis személyesen keresnének fel egy éjszakai ügyeletet, a vármegyék több pontján erre is lesz lehetőség.

A mentők egységes ügyeleti rendszere az ügyeleti és mentőegységek integrált irányítására és mobilitására épül, a beteg állapotának megfelelő helyszíni ügyeleti ellátás az ország valamennyi településén, minden rászoruló számára biztosított marad, de a korábbinál magasabb minőségben és szélesebb elérhetőséggel. Az OMSZ ügyeleti központját egységes telefonszámon lehet majd elérni, ahol a hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik.

Mint írták, a rendszerben feladatot ellátó háziorvosok közvetlenül az Országos Mentőszolgálattal fognak szerződni. Ennek előkészülete folyik Hevesben is. A megyét érintő részletekről az indulás előtt 30 nappal tájékoztatják a lakosságot, illetve minden érintettet.

Megyénkben egyébként jelenleg Pétervásárán, Egerben, Gyöngyösön két helyen, Hatvanban, Füzesabonyban és Hevesen működik háziorvosi ügyelet.