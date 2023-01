- A hatvani és a maklári munkavállalók körében is aláírásgyűjtés folyik, mennyire elégedettek az ajánlattal, illetve hajlandóak-e nyomásgyakorlásra az emelés érdekében, ez jelenthet akár két órás figyelmeztető sztrájkot, vagy utcai megmozdulást. Amennyiben kellő támogatása lesz, a szakszervezet kollektív munkaügyi vitát nyit a magasabb alapbérért – fejtette ki Kozma Zsolt.

Az elnök emlékeztetett, tavaly szeptemberben adott béremelést az egyre növekvő infláció miatt. Ez az öt százalékos emelésnek megfelelő juttatás szeptember és december között nem épült be a bérekbe, most viszont igen, ugyanakkor ezt az emelést a mostani ajánlatba is beleszámítanák. Egy emelést tehát kétszer adna el a Bosch, ezzel nem lesz több a dolgozók nettó bére.

Kozma Zsolt szerint jövő hét közepén tisztázódik, hogy akarnak-e tenni a magasabb jövedelemért a dolgozók, ha igen, akkor lesz további vita, ha nem akarnak többet, akkor a szakszervezet nem írja alá a bérmegállapodást, hanem tudomásul veszik, hogy a munkáltató egyoldalúan fog bért emelni. Azért nem fogják a nevüket adni hozzá, nehogy később a dolgozók ezt a fejükre olvassák.

- A Bosch globálisan nyereséges vállalatcsoport. Most olyan időket élünk, főleg itt, Magyarországon, ahol nagyon magas az infláció, hogy a cég jobban segítse az alacsony keresetűeket. Euróban számítva 2017 óta nem emelkedett a magyarországi Bosch-dolgozók bére, hiába volt 15-17 százalékos béremelés. Év elején 355-360 forint volt egy euró, majd volt 410 is, most pedig 400 forint. A tulajdonos nézhetett is, hogy mennyi béremelés volt nálunk, mégsem kerülünk több pénzbe. A magyar átlagbér közben az Európai Unióban az utolsó előtti helyre esett vissza öt év alatt, csupán Bulgária van már mögöttünk – jegyezte meg Kozma Zsolt.

Tavaly a hatvani Boschnál 10-12 százalékos béremelést hajtottak végre év elején, majd 10 százalékos inflációs pótlékot vezettek be év közben a csoportnál. Decemberben már 24,5 százalék volt az általános infláció a KSH szerint. A Robert Bosch Elektronika Kft. árbevétele 2021-ben 1752,813 millió euró volt, azaz 647 milliárd forint, nyeresége pedig 35 millió euró, 12,924 milliárd forint. A cégnél a bérköltség 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben 103 millió, 98 millió, illetve 113,3 millió euró volt a létszám azonban ingadozott, az egy főre jutó éves bérköltség euróban 20,978 ezret, 21,121 ezret, majd 22,573 ezret tett ki, forintban pedig 6,933 millió, 7,712 millió, és 8,329 millió volt. Tavalyelőtt 5019 volt az átlagos munkavállalói létszám.

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. 2021-es árbevétele 22,583 millió euró, 186,5 milliárd forint volt, az adózott eredmény pedig 4,62 millió euró, 10,055 milliárd forint. A cégnél az egy főre jutó éves bérköltség euróban 2019-2021 között 18,524 ezerről, 17,809 ezerre, majd 21,5 ezerre változott, forintban pedig 6,122 millióról 6,5 millióra, majd 7,936 millióra emelkedett. A társaság 2021-ben átlagosan 1050 embert foglalkoztatott.

Mindkét cégnél voltak egyéb bérjellegű költségek is, ez a maklári üzem esetében 2019-ben volt a legmagasabb, 2,9 millió eurót, a következő években 2,5 millió, illetve 2,75 millió eurót tett ki, ami az utolsó évben egymilliárd forintot ért. A hatvani Boschnál is csökkent a vizsgált három évben, 16,75 millió euróról 13,79 millióra és 15,26 millió euróra, utóbbi évben ez 5,63 milliárd forintot ért, körülbelül ugyanannyit, mint 2019-ben.