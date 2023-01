Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egri és jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt január 23-án és 24-én, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, hogy sikeres felvételi esetén mi várhat rájuk a következő időszakban – közölte az egyetem honlapján. Az intézmény egész napos programmal készül a továbbtanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diákéletet meghatározó programokba is betekintés nyerhetnek.

Egerben 24-én reggel 9 órától délután 14 óráig készülnek különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók – melynek keretében Bukta Péter, az Oktatási Hivatal osztályvezetője bemutatja a felvételi eljárás részleteit is –, intézményi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet választani. Ha még bizonytalan vagy a pályaválasztásban, a pályaorientációval foglalkozó kollégák segítenek meghozni a legjobb döntést.