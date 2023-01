KéMost megvalósult a beruházás, a Bezerédi utcában átadták a mindenki által használható klozetot, amelynek egyszerű a működése: be kell dobni egy százforintos érmét, és nyílik is az ajtó. Odabent rendezett körülmények várják a használókat, van fűtés és kézszárító is. Az illemhelyet rozsdamentes acél csészével és biztonsági kamerarendszerrel szerelték fel, a mosdót pedig mozgáskorlátozottak is használhatják

Mint arról beszámoltunk, a közösségi költségvetés elfogadása során a hatvaniak tavaly tavasszal is 100 millió forint felhasználásáról dönthettek. Az illemhely ebből több mint 23 millió forintba került, kialakításában pedig megegyezik a Bástya utcaival, így összesen már három hasonló létesítmény található a településen.

– A közösségi költségvetés idén is elindult, már bekértük a projektötleteket, s zajlik azok kiértékelése. A tervek szerint márciusban szavazhatnak ezekről a hatvaniak – közölte Horváth Richárd polgármester. Hozzátette: a közösségi költségvetés fontos szerepet tölt be a város életében, ugyanis ennek segítségével a lakosok közvetlenül is beleszólhatnak, hogy lakóhelyükön milyen fejlesztések legyenek.

A korábban megszavazott tételek közül már több is teljesen megvalósult, így egyebek mellett elkészült az „okospad” a Meszlényi híd alatt, az újhatvani tó partján, s „okos zebrán” kelhetnek át a hatvaniak az Iskola utcában. A gyalogátkelőhely lényege, hogy megvédje a gyalogosokat, és láthatóvá tegye őket az autósok előtt. Mindezek mellett este is jól használhatóvá vált a Zagyva-ligetben található fitneszpark, ugyanis elkészült a kivilágítása, valamint megtörtént több kerékpártárolók kiépítése is.