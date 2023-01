Megtudtuk, hogy a parkolóházban összesen 153 hely van, 2023-ra a bezárás napjáig 70 éves bérletet váltottak. Ma reggelre 8 autó maradt a parkolóházban.

– Az egyik bérlőnk a Markhot Ferenc Kórház. Mindannyian el tudjuk képzelni azt a helyzetet, amikor egy kórházi dolgozó éppen a belvárosi parkolóhely keresgélés miatt nem veheti fel időben a műszakját. Beszélhetünk a piaci árusokról is, akiknek bevételkiesést okozhat az, ha a vevők nem találnak a környéken parkolóhelyet. Ki kell emelnünk ugyanakkor azokat a vendéglátóhelyeket és szállásadókat is, akik itt béreltek parkolóhelyet vendégeik számára. Rendkívül sajnálatosan olyan helyzet állhat elő, hogy éppen a parkoló hiánya miatt mondják vissza a turisták a szállásfoglalásukat. Bármely oldalról nézzük is, a parkolóház bezárása súlyos veszteség és tovább nehezíti az amúgy sem könnyű belvárosi parkolási helyzetet. Az Evat továbbra is nyitott arra, hogy egy jogszerű és a cégnek veszteséget nem generáló helyzetben tovább üzemeltesse a parkolóházat – hangsúlyozta az önkormányzati vagyonkezelő cég.