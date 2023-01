Kedden késő délután látta meg a mezőkövesdi Pamacs Kutyamentés a Facebookon, hogy egy terrier keverék kutya vérben fekszik Pétervására egyik utcáján. Akkor már órák óta ott lehetett az állat, de senki nem segített rajta.

– Legalább négy órát ázott az esőben óriási nyílt sebbel szerencsétlen állat, mire hozzánk eljutott a poszt és megtudtuk, hogy senki nem segített rajta addig. Amint tudtunk, elindultunk érte Pétervásárára, de sajnos későn érkeztünk, a testhője már kritikusan alacsony volt, mindössze 32 fokos. Állatorvoshoz siettünk vele, de sajnos már nem tudtunk segíteni rajta – mondta portálunknak Molnárné Kelemen Viktória, a Pamacs vezetője.

Mint megtudták, az állat kiszökött és bement egy telekre ahol egy staffordshire bullterrier sebesítette meg halálosan. Az állat később tisztázatlan körülmények között került a közterületre.

– Szőrösben – mert ez volt a neve – chip volt, de a kötelező oltásai nem voltak rendben. A chiphez regisztrált telefonszámot hívtuk, aki felvette azt mondta, nem az övé az állat. A címre egyébként a rendőrség is kiment, hiszen bejelentést tettünk. Nem nyitottak ajtót – folytatta az állatvédő, aki kiemelte, nem csak a támadó állat gazdája segíthetett volna rajta időben, de akár a járókelők is, hiszen vélhetően a több óra alatt rengetegen látták az esőben nyüszítő kutya haláltusáját.

– A gazda több ponton törvényt sértett, hiszen az oltások sem voltak rendben, s nem csupán az állat szökését nem akadályozta meg – vagy esetleg szándékosan elhagyta Szőröst – de nem segített rajta miközben halálos sebet kapott, és még egy másik ingatlanra is bejutott a kutya, így ha feljelentik érte, akkor ezért is felelnie kell. Ugyanakkor az, akinek a kutyája szétmarcangolta szintén nem tett eleget a segítségnyújtással kapcsolatos jogszabályi és etikai elvárásoknak. Ha valaki állatot tart, hogy hagyhat ilyen állapotban egy másikat? – kérdezte. Mint hangsúlyozta, szeretné a az emberek lassan tisztában lennének törvényi kötelességeikkel az állattartással kapcsolatban. Ezt az esetet ugyanis annak betartásával meg lehetett volna akadályozni. hozzátette, a hasonló ügyek sajnos még mindig mindennaposak, s az állattartás vármegyénkben és a szomszédos borsodban is nagyon alacsony színvonalon mozog.

– Senkinek nem kötelező házi kedvencet tartania, de ha mégis úgy dönt akkor az felelősség! – fogalmazott.