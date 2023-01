Oroján Sándor, a Fidesz egri frakcióvezetője Facebook-oldalán nyilvánított világos véleményt:

– Tiszta vizet a pohárba, parkolóház ügyben! – írta, mindehhez pedig egy Hír TV-s megszólalását is hozzátette. A videóból egyebek mellett az is kiderül, hogy az egri autósok közül sokan már most aggódnak, hogy Mirkóczki Ádám döntése miatt kevesebb lesz a parkolóhely a megyeszékhelyen.



Annyi biztos, hogy a Heol a helyszínen követi majd az eseményeket, amint fejlemény van, beszámolunk róla.