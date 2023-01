Népújság, 1969. július (20. évfolyam, 149-175. szám)

Egy estébe hajló délutánon találkoztam vele istenmezeje főutcáján. Ült fura alkotmányán s éppen egy ollót köszörült. Munkáját láthatóan kedvvel végezte, mert sajátos zenei aláfestést is produkált.

— Olcsó „hangszer”. Mindössze egy celluloid lemez kell hozzá, na meg egy kis ügyesség.

Ügyességben valóban nem szűkölködik Bencsik Urbán, az országjáró , szajlai ezermester. Szakmája szerint műköszörűs lenne, ám ez csak egy a sok mesterség közül, amelyekben otthonos. Javít órát, esernyőt, varrógépet, háztartási gépeket sőt ért a borotvakészítés műhelytitkaihoz is. Sajátos „szerelőműhelyét", mely egyúttal közlekedési eszköz is, maga kontsruálta:

— öt kerékpárból állítottam össze. Arra törekedtem, hogy kényelmes és praktikus legyen. A köszörűt villany- motor hajtja. A huszadik században élünk, haladni kell a korral. Így hát gépesít vándorköszörűs is.

A szabadság, a vándorlás a harminchárom éves fiatalember életeleme. Szakképesítést 11 éve szerzett Egerben, Vámosi müköszörüsnél. Azóta járja Sajátos járművén az országot s javít, köszörül, ahol igénylik munkáját. Sokoldalúságát természetesnek tartja;

— Valahogy velem született ez a készség. Gyerekkorom óta nyitott szemmel járok a világban, s vonz minden ismeretlen szakma.

’Addig vizsgálgattam, bütyköltem órákat, esernyőket, háztartási gépeket, mig minden alkatrészük szerepét megismertem. Ettől már csak egy lépés a hibamegtalálás, a javítás. Időm, kedvem volt és van.

Országjáró ezermester ma már ritkán akad, mert nem könnyű sors az övéké. Bencsik Urbán is családos ember, otthon feleség és hat gyerek várja, csak hát ritkán jut haza. Munkája néha több száz kilométerre szólítja a családtól. Járja Nógrádot, Hevest, s nemegyszer eljut Hajdú-Bihar és Pest megyébe is. Ő mégis ebben a sajátos életben lát fantáziát:

— Általában hét közepén indulok el. Nem ritkán előfordul az is, hogy két-három hétig nem látom a családot. A viszontlátás annál jobban esik. En csak vándorló országbarangolóként érzem teljesnek az életem. Mi vonz ebben a ma már szokatlan életformában'.’ Elsősorban a változatosság. Szeretnék mind többet látni a világból, új arcokat, érdekes embereket, még nem látott tájakat megismerni. Nem tudom honnan ez a kívánság, de tény,, hogy nem szeretem a helyhez kötött életmódot. Egyszer próbáltam, a pénz megvolt, mégsem tudtam sokáig nyugodni, mert vonzott a vándorlás, a sok színű, ismeretlen világ. Így lettem újra országutak vándora s most már tudom; maradok is annak.

A fiatal ezermestert mindenütt szívesen fogadják, mert házhoz jön, mert majd mindenhez ért s gyorsan és főként jól dolgozik.

Búcsúznánk, de ő visszatart egy nótára. A dal búsan fakad, ám a tekintet huncutul jókedvű;

— Kopott „talicskámmal” a világot járom ...