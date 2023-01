Ma január 18-a Szent Piroska napja van. Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú. Temploma az Aventinus hegyén áll. A népi megfigyelés szerint, ha fagyos az idő, 40 napig zord marad. "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy!"

Így tartották a kabai juhászok, a szeged környékiek és a jugoszláviai magyarok is a legutóbbi időkig.

A Bács megyei topolyán a régi parasztok úgy tisztelték az ünnepet, hogy nem fogtak be se lovat, se marhát ezen a napon.

Piroska napjához házasságjósló hiedelem is fűződik, például Kiszomboron (Torontál megye) azt tartották, hogy az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben férjhez megy.

Január 18-a Árpádházi Szent Margit (1242-1271) napja is, aki IV. Béla leánya volt, a tatárjárás idején született Klisnában. Édesapja Istennek ajánlotta születendő gyermekét. A kislány már négyéves korától a veszprémi domonkos apácák között élt. Később, hogy szüleihez közelebb legyen, a Nyulak-szigetén épült domonkos kolostorba került. (Margit-sziget). Margit Istennek szentelte életét, nem tűrt semmiféle megkülönböztetést, kedvezményt. A felserdülő királylány társai helyett is elvégezte a legpiszkosabb házimunkákat. Több kérője is akadt, ő azonban ellenállt.

1261-ben letette az ünnepélyes fogadalmat, s immár végérvényesen szent hivatásának élhetett. Mikor Béla és fia, V. István között harc ütött ki, megkisérelt békét teremteni közöttük. Önsanyargató élete legyengítette szervezetét, s 1271. január 18-án elhunyt (Ugyanezen év májusában hagyta el a földi világot édesapja, IV. Béla és a pálos rend alapítója Boldog Özsép is). 1943-ban szentté avatta XII. Pius pápa. Halála pillanatában "néminemű fráter Péter, ki vala Győrött lektor, elyen szózatot halla vetsernyének utána: a Bárány meghalt."