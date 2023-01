A szihalmi Kis Bocs Egyesület önkéntesi egész évben rengeteget tesznek azért, hogy másokon segítsenek. Fekete-Vadászi Erika újságíró és Galyasné Dósa Katalin egyebek között arról beszélgetnek podcast adásunkban, hogyan támogatják a háború elől elmenekült családokat a mentor programjukban, és miként segítenek a hátrányos helyzetű nőknek.

Arról is szót ejtettek, már az is hatalmas dolog, ha valaki csak egy emberre, például a szomszédjára odafigyel egész évben, és hogy az önzetlen jócselekedetekkel példát mutathatunk másoknak is.

