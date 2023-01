Szombaton délelőtt a 24-es számú főúton, a Mátra irányába megnövekedett autósforgalom tapasztalható, tájékoztatta portálunkat a gyöngyösi városrendészet. Ferenczy Dániel rendészeti igazgató közlése szerint a kollégái a rendőrséggel és a polgárőrséggel együtt a helyszínen tartózkodnak a forgalom biztosítása érdekében. A kékestetői bekötőút és az adótoronyhoz vezető mellékút továbbra is zárva az autósok elől, de a fakidőlések veszélye miatt a Mátra egyéb útjain is óvatosan kell vezetni, tette hozzá Ferenczy Dániel.

Mivel Mátraházáról nem lehet Kékestető felé továbbhaladni, a Magyar Közút továbbra is arra kér mindenkit, hogy a teljes lezárás ideje alatt mindenképpen kerülje el ezeket az útszakaszokat, és semmiképpen se tervezzenek utazást az érintett utak igénybevételével. A közútkezelő arra is felhívja a figyelmet, hogy a Mátra más útjain is előfordulhatnak ágleszakadások, fakidőlések az időjárási helyzet miatt, így valamennyi útszakaszon érdemes az autósoknak fokozott óvatossággal, körültekintéssel vezetniük.

A kékestetői bekötőutat és az adótoronyhoz vezető mellékutat érintő tejes útzár egyelőre január 22. 19 óráig érvényes.