Délután négy órakor megtelt az általános iskola étkezője az érdeklődőkkel. Mint arról korábban beszámoltunk, a recskiek egy része élesen ellenzi a beruházást, hiszen a művelési terület néhány száz méterre található a lakóingatlanokról, s már most is komoly tájseb látható a területen. Mások úgy vélik, jól is járhat a község, hiszen az iparűzési adó a helyhatóság büdzséjét gyarapítja majd. A helyszínen az Andezit Bau Kft. ügyvezetője, Nagy István is jelen volt, aki részletes tájékoztatót tartott a tervekről.