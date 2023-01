Pénteken tartották az egri Füzes FK Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz projektjének ünnepélyes zárórendezvényét.

A Technológiafejlesztés a Füzes FK Kft.-nél elnevezésű pályázaton 144 millió 200 ezer forint európai uniós támogatást nyert el a cég technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, valamint nyelvi képzésre és tanácsadási szolgáltatásra.

Ahogy az az ünnepségen elhangzott, a projekt sikeresen befejeződött, a vállalt beszerzéseket és fejlesztéseket határidőig teljesítette a gazdasági társaság.

A projektzárón Felföldi Károly, a Füzes FK Kft. ügyvezetője számolt be a fejlesztések eredményeiről.

– A nehéz gazdasági helyzet ellenére jó évet zártunk, az elmúlt egy évben, szerencsére volt rendelési állományunk, ezért is volt szükség a technológiai fejlesztésre. A pályázat részeként három eszközt szereztünk be, két gyártóberendezést és egy pelletkazánt. Az élhajlító- és lézervágó gépek interneten keresztül javíthatók, robottal működtethetők. A pelletkazán pedig zöld beruházás, a szén-dioxid-kibocsátása rendkívül alacsony, a működése gazdaságos, az üzemeltetése a mai gázárakhoz képest a feléből is megoldható – ismertette az ügyvezető.

Ezek mellett fontos, hogy a kollégák nyelvi képzésen vettek részt, így a külföldi partnerekkel még magasabb szinten tudnak kommunikálni, és tanácsadás is volt, melynek köszönhetően kiderült, milyen gyártással kapcsolatos módosításokat szükséges elvégezni, tette hozzá Felföldi Károly.

Popov Gábor termelésvezető részletesen bemutatta a három új berendezést. Kiemelte, a TruLaser Fiber lézervágó gép felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető az érintőképernyős panel segítségével, kis helyigényű, valamint gyorsan dolgozik és szép vágási felület érhető el vele. A TruBend élhajlító szintén könnyen kezelhető, és benyúlás elleni védelemmel van ellátva, vagyis, ha nem a betáplált szerszám formáját érzékeli, hanem például egy kezet, akkor automatikusan leáll. A Herz Pelletstar pelletkazánról is beszélt a termelésvezető, s elmondta, nem erdőirtásból származó faanyagot használ, hanem hulladékanyagból, faaprítékból, fűrészporból készült pellet szükséges hozzá, nagy hatásfokú, működése közben kevés hamu keletkezik.