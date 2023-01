Figyelem! A településünkön folyó munkálatok és a csapadékos, esős idő együttesen sajnos sok kellemetlenséget, bosszúságot okoz a lakosoknak. Az újabb ilyen utca a Temető út temető gazdasági kapuja és a ravatalozó közötti szakasz.

– Kérem a gyászolókat, illetve azokat, akik a temetőbe szeretnének menni, hogy az autóikat inkább hagyják lent a faluban, mert a felbontás és a sár miatt nehézkes a közlekedés az említett szakaszon. Igen, tudom, más szakaszokon is, Rákóczi, Vár, Dankó, Nyírjes út. Sajnálom, és türelmet kérek. Remélem kegyeibe fogad az időjárás és a kivitelezők is minél hamarabb be tudják fejezni a munkálatokat és rendet tudnak tenni maguk után - írta me reggeli Facebook oldalán a település vezetője.