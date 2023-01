Várhatóan az energiaköltségekre, és ezek hozadékára, a közétkeztetés áremelkedésére költi Eger azt a közel egymilliárd, pontosan 929 millió 176 ezer 707 forintot, amelyet kompenzációként a kormánytól kapott.

– Részletes információnk még nincs arról, hogy pontosan mire használható az összeg, de ha az előző kompenzációból indulunk ki, akkor pántlikázva lesz és részletesen el kell számolnunk majd azzal, mire fordította a város – mondta kérdésünkre Mirkóczki Ádám polgármester.

Hozzátette, az energiaárak növekedése okozta többletköltségen kívül nem is tudná másra fordítani Eger ezt a pénzt, még akkor sem, ha lehetne, hiszen csak ezen a területen több mint a támogatás duplája hiányzik.

– Tehát gyakorlatilag mindegy is, hiszen hiány a kompenzáció felett is lesz még az energiaköltségben. A közétkeztetés árának drasztikus emelkedése szintén az energia-árrobbanás miatt alakult ki, tehát vélhetően ez lesz az a közvetetten a helyzetből fakadó, és a város életében rendkívül fontos ügy, melyre fordíthatjuk még az összeget – magyarázta.

Attól, hogy tehát a város kormányzati segítséget kapott, a spórolás érdekében korábban meghozott intézkedések nem válnak semmissé. Nem nyithatnak ki például a bezárt intézmények.