Újra napirendre került Gyöngyössolymoson egy ott létesítendő mobiltelefon-átjátszóantenna ügye, tájékoztatott Asztalos Miklós polgármester. Közlése szerint nyolc évvel ezelőtt az egyik szolgáltató antennát szeretett volna építeni a Kis-hegyen.

– Akkor, tudomásom szerint, mintegy 1300 tiltakozó aláírás gyűlt össze a beruházás ellen, ennek hatására a cég visszalépett az építkezéstől. Polgármesterré választásom után rövidesen újra megkerestek. Több alkalommal bejártuk a szakembereikkel együtt a határ azon részeit, ahonnan megfelelően biztosítható Gyöngyössolymos lefedettsége. Természetesen a megbeszélt pontokat nekik még műszereikkel le kellett ellenőrizniük, hogy megfelelők-e az antenna céljára, a vizsgálat végeredményét nem ismerem. De az biztos, hogy a közösen szemlézett helyek több száz méterre voltak a falutól. Akkor elmondtam nekik azt is, hogy én azt szeretném, hogy a falun kívül legyen felszerelve az antenna. A konstruktív párbeszédre emlékezve most is bízom abban, hogy megnyugtató megoldást találunk a céggel, a képviselő-testülettel és a solymosiakkal arra, hogy a telefonos lefedettség megfelelő legyen településünkön, ugyanakkor az egészségük védelméért aggódók is megnyugtató megoldást kapjanak. A hozzám fordulók jó részének szavaiból az aggodalom tükröződik, ők sokan vannak, ugyanakkor a másik oldalon is nagyon fontos a modern technika vívmányainak biztosítása. Éppen ezért számomra mindennél fontosabb az antennakérdés mindenki számára megfelelő megoldása – fogalmazott Asztalos Miklós.