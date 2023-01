– Újra elmúlt egy év, és mint minden évben, röviden beszámolok az önkormányzat által elvégzett feladatainkról. Az önkormányzat 2022-ben ismét nehéz gazdasági helyzetben, Coviddal, veszélyhelyzettel nehezített időszakban is takarékosan gazdálkodott – kezdte Fenyves László polgármester.

Szerencsére több dolog is megvalósult a faluban minden nehézség ellenére. Elkészült egy autóbuszváró, az óvodai játszóudvar, az iskola és a temető kerítése is. Még függőben van az urnafal építése, de várhatóan tavasszal elkezdődnek az ezzel kapcsolatos kivitelezői munkálatok.

– A községháza tetőszerkezetének felújítására már beadtuk a pályázatot, és az információnk szerint a forrás, ötvenmillió forint rendelkezésre áll. Most következik a pályázati kiírás a kivitelező megválasztására – részletezte. A Magyar Falu Program keretében pályáztak kommunális eszköz beszerzésére, sajnos nem nyertek támogatást, mivel tavaly egy fűnyíró traktort vásárolhattak, emiatt tartaléklistára kerültek. – Ha ez nem is lesz sikeres, nem csüggedünk, mert idén újra meghirdetik ugyanezt, s bízunk a sikerben – közölte. A Magyar Falu Programban viszont két egyesületük is nyert, a polgárőrök és a sportegyesület is kapott támogatást. – A helyi polgárőr-egyesület informatikai eszközök fejlesztésére, a sportegyesület pedig két pályázaton a sportnap lebonyolítására és eszköz beszerzésre, illetve az öltöző nyílászáróinak cseréjére nyert pénzt – részletezte Fenyves László.

A közelmúltban kiderült, a település nagy nyertese a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusznak. Másfél milliárd forintot ítéltek meg arra a célra, hogy három települést, Hevesvezekényt, Tarnaszentmiklóst és Pélyt kerékpárút kösse össze. A falvak jelenleg kerékpárforgalmi létesítménnyel nem rendelkeznek, annak ellenére, hogy a lakosság jelentős hányada részesíti előnyben ezt a fajta közlekedési alternatívát.

– A Heves és Hevesvezekény között épülő kerékpárúttal kapcsolatos pályázat munkálatai idén biztosan megkezdődnek – tette hozzá a polgármester. A legfrissebb hír, hogy a kormány Hevesvezekény megnövekedett költségeit 6,8 millió forintos rezsitámogatással segíti, s ahogy minden évben, a Bursa Hungarica pályázat és az Arany János-ösztöndíj keretében idén is támogatták a középiskolásokat, főiskolásokat, egyetemistákat.

kepala: Fenyves László: a település nagy nyertese a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusznak Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap