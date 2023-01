Idén 12. alkalommal lehetett pályázni helyi közösségépítő tevékenységek támogatására a Tesco „Ön választ, mi segítünk” programjának keretén belül – írja az áruházlánc honlapján. A 173 továbbjutott pályázat közül az áruházlánc vásárlói által február 12-ig leadott szavazatok döntik majd el, ki milyen értékű támogatásban részesül. Az áruházlánc négy különdíjat is kiosztott, melyek egyenként 275 ezer forint extra forrást jelentenek a pályázóknak. Az egyik ilyen díjat a Heves megyei Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének érzékszervek használatára épülő, szemléletformáló szabadulószoba kialakítását célzó pályázata kapta.

– Az eddigi fordulók során összesen több mint 1500 program valósult meg támogatásunkkal országszerte. Ez alkalommal hatvannál több pályaművet nyújtottak be, mint legutóbb, így az előző fordulóhoz hasonlóan most is négy különdíjat osztunk ki kiemelkedő kezdeményezésekért. Az elmúlt 11 fordulóban több mint 25,6 millió vásárlónk szavazott, és bízunk benne, hogy ezúttal is sokan adják le a voksukat, hiszen vásárlóinkon múlik, ki kapja a 400, 200 vagy 100 ezer forint értékű támogatást – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.