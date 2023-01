– Tavaly ilyenkor még a koronavírus-járvány sanyargatott bennünket, majd kitört az orosz-ukrán háború, ami alapjaiban írta át az életünket. Több mint tíz hónap távlatából miként látja a szűnni nem akaró fegyveres konfliktust?

– Természetesen teljes mértékben békepárti vagyok. Féltem a kárpátaljai magyarokat, de féltem az anyaországi, sőt, a Kárpát-medencei magyarságot is. Tartok a gazdasági nehézségek, az elhibázott szankciók következményeitől, az energiaválság hatásaitól is. Féltem a gazdasági biztonságunkat, éppen ezért minél hamarabb be kell fejezni a háborút, és meg kell kötni a békét! Sajnos megszűnt az a bizalom, ami az országok, földrészek közötti gazdasági kapcsolatokat jellemezte, nem tudom hány év, évtized kell ahhoz, hogy ez helyreálljon.

– Miközben keleti szomszédunk területén ropogtak a fegyverek, Magyarországon zajlott a választási kampány, majd április elején következett a voksolás. Miként értékeli ennek eredményét?

– A választás megmutatta, hogy az emberek egyértelműen a béke mellett vannak. Emellett véleményt mondtak a kormányzásról, a korábbi időszakról is, és úgy döntöttek, hogy a nemzeti kabinet folytassa azt a munkát, amit rendkívül sikeresnek tartok magam is. Kifejezetten hálás vagyok továbbá azért, mert nekem is bizalmat szavaztak a folytatáshoz, ráadásul soha nem látott támogatást kaptam, hiszen a választáson megjelentek csaknem 60 százaléka, több mint 30 ezer ember voksolt rám, amire a körzetben még nem volt példa.

– Az orosz-ukrán háború kitörése óta a Nyugat, így az Európai Unió is újabb és újabb szankciókkal sújtja Oroszországot, mondván Moszkvát meg kell állítani. Bevált ez a politika?

– Sajnos nem, és ez mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen. Látjuk, mi folyik az energiapiacon, miként alakulnak az árak, mekkora inflációt hozott a szankciós politika, és milyen kedvezőtlen gazdasági folyamatok indultak el az orosz-ukrán háború, illetve az arra adott uniós válaszok miatt. Oroszország gazdasága viszont nem torpant meg, sőt, tavaly hamarabb termelte meg azt a nyereséget, amit 2021-ben, és legalább ugyanúgy kereskedik, mint eddig. A szankciós politika vesztesei az európai uniós országok, a nyertesei pedig mások mellett az USA, Kína, India és Brazília. Sajnos mi is sokat vesztettünk az uniós politika következtében.

– Az elhibázott szankciók, az energiaválság negatív hatásait a kormány igyekezett tompítani. Milyen döntéseket hozott a kabinet a helyzet kezelésére?

– A kormány sokat dolgozik azon, hogy Magyarország minél kisebb veszteséggel kerüljön ki ebből a válságból. Ennek a politikának a legújabb eleme az a távvezeték-építési beruházás, amelynek segítségével a tervek szerint Georgián (Grúzia új elnevezése – A szerk.) és Románián át Azerbajdzsánból, a Fekete-tenger alatt érkezhet majd zöld villamos energia Magyarországra. Ez nagyon innovatív megoldás, amin nyer Románia, Magyarország, és tulajdonképpen az Európai Unió is, hiszen az energiarendszerek össze vannak kötve. Emellett a magyar kormány fellépett az olajár-sapkával szemben, és sok mindent kiharcoltunk annak érdekében, hogy az ország energiaellátása biztosított legyen, a gáztárolókat is megnyugtató szintre töltötték. Bevált a benzinárstop, amivel nagyon sokat spórolt a kormány a magyar családoknak. Úgy gondolom, a kabinet a vállalásának megfelelően a lakosság terheinek csökkentésén és a vállalkozások segítésén munkálkodik. A gazdaság teljesítőképessége, ereje önmagáért beszél.

– Bár az elmélyülő, gyakorlatilag világszintű gazdasági válság miatt nincs mögöttünk könnyű időszak, közben Brüsszel is megnehezítette hazánk életét. Nagyon komoly, Magyarországnak járó, ezermilliárd forintokra rúgó támogatásokat tartottak, s részben tartanak vissza ma is. Mennyire érzi korrektnek ezt a politikát?

– Nagyon elítélem Brüsszel politikáját. Amikor 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakoztunk, született egy megállapodás arról, hogy Brüsszel fejlesztési pénzeket ad Magyarország felzárkóztatásához. Ennek fejében megnyitottuk a magyar piacot, a nyugati cégek pedig – az olcsóbb munkaerőnek is köszönhetően – hatalmas nyereségre tettek szert nálunk. Ezen hazánk sokat veszített; példaként említhetjük, hogy a rendszerváltáskor még tizenkét cukorgyár működött hazánkban, most viszont csupán egyetlen, a kaposvári üzem. A piac megnyitása jelentős veszteségeket okozott, ezrek, talán tízezrek veszítettél el a munkájukat, és ennek kompenzálásaként kaptuk a felzárkóztatási pénzeket. Döbbenetes, de most féligazságokra, különböző kifogásokra alapozva, egyértelműen politikai alapon ezeknek a forrásoknak egy részét tartják vissza. Hasonló a helyzet a határvédelem témájánál is, ahol néhány ország kettős játékot játszik. Egyrészt kimondják: milyen jó, hogy Magyarország megvédi az Európai Unió külső határait és nem engedi be a migránsokat, de amikor a határvédelemmel kapcsolatos, hazánknak járó pénzekről kell szavazni, akkor nemmel voksolnak. A koronavírus-járvány után a gazdaság újraindításához megítélt pénzeket végül feltételekkel kapjuk meg. Döbbenetesnek tartom, hogy politikai alapon megkülönböztetik az egyes tagállamokat, és a nekünk járó forrásokat zsarolás eszközévé teszik.

– Közben a baloldal folyamatosan támadta a kormányt, és talán Magyarország érdekeivel is szembe helyezkedett. Mennyire érzi felelősnek a baloldal politikáját?

– Semennyire. Próbálom megérteni a politikusaikat, de nem lehet. Jogállamiságról beszélnek, miközben az Európai Parlament elnöke, Eva Kaili és egy sor, többségében baloldali uniós politikus korrupciós botrányba keveredett. Ebből is látszik, hogy bort isznak, de vizet prédikálnak. A hazai baloldal brüsszeli politikája, viselkedése pedig egyértelműen szembemegy Magyarország érdekeivel, felháborító, hogy a saját hazájuk ellen lobbiznak.

– Térjünk át szűkebb hazánk ügyeire. Mit hozott az év a választókerületben?

– Rengeteg munkát. Szerencsére harmonikus az együttműködés a képviselő-testületekkel, a polgármesterekkel, akik jellemzően sokat dolgoznak a rájuk bízott községért, városért. Elmondják, hogy mit szeretnének lakóhelyükön, én pedig igyekszem minden tőlem telhető segítséget megadni. Nagyon sok fejlesztés valósult meg, utak, intézmények újultak meg és épültek, de előreléptünk az energetikában is. Köszönöm a magánszemélyek és civil szervezetek aktivitását, javaslatait is, csak a közös munka hozza meg a gyümölcsöt. Aki építeni szeretne, annak együtt kell működnie másokkal!

– A nehézségek közepette nem könnyű a fejlesztések helyzete. Hogy állnak a nagy térségi beruházások?

– Az elmúlt időszakban nagyon sok befektető érkezett a térségbe, például Dél-Koreából, s az egyik ilyen társaság Hevesen villámgyorsan indította be új üzemét. Fontos kiemelni továbbá, hogy átadták a korszerűsített vasútvonalat Budapest és Hatvan között, aminek óriási jelentősége van a térség szempontjából. Emellett sok további fontos fejlesztés is lezárult, de szinte most sincs olyan település, ahol ne lenne folyamatban legalább egy beruházás. Külön öröm, hogy megmarad a rendkívül sikeres Magyar Falu-program, amelynek a pályázatait 2023-ban is kiírják. Emellett sorra döntenek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázatairól. Egyelőre ezeknél a fejlesztéseknél a kormány áll helyt Brüsszel helyett, reméljük, hamarosan az uniós források is megjelennek majd. Így a térség fejlesztése folytatódhat annak érdekében, hogy minél több gyermek szülessen, a fiatalok megtalálják itthon a számításukat, és az emberek jól biztonságban érezzék magukat.

–Sok szempontból kemény év van mögöttünk. Ön szerint milyennek ígérkezik a 2023-as esztendő?

– Mint mindig, most is optimista és pozitív vagyok, és a rosszban is megtalálom azt a kevés jót, amire lehet építeni. Lehet, hogy 2023 nehezen indul majd, de abban bízom, hogy minél hamarabb eljön a béke, megszűnnek a szankciók, helyreáll az energiapiac, és újra erősödni kezd a gazdaság. Lesznek munkahelyek, dolgozhatunk tovább, és a családok tovább fejlődhetnek. Nem lesz megállás, dolgoznunk kell tovább.

– Végezetül egy személyes kérdés: hogyan töltötte a karácsonyt és az év végi pihenőnapokat?

– A karácsonyt most is családi körben, együtt voltunk a két unokámmal, a gyermekeimmel, a szüleimmel és a testvéremékkel. Mindig is összetartó család voltunk. Számunkra fontos, hogy karácsonykor a lelkünkben szeretet legyen, ezt tanultunk a szüleinktől, nagyszüleinktől. Az év végén igyekeztem sokat pihenni, mert nyár közepe óta szinte folyamatosan heti hét napot dolgoztam, mindenütt igyekeztem segíteni, és egy kicsit elfáradtam. Most viszont fel tudtam töltődni.