A múlt hét végén alaposabban is megnézték Bodonyban a piacteret szegélyező fák állapotát, és úgy találták, cselekedni kell. Vince János, a község polgármestere, - aki maga is erdészeti szakember - Facebook oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy sajnos az elmúlt nyár aszálya sok fenyőt tönkretett, a nyírfák ágai is töredeznek. Márciusra sajnos valószínűleg kiszáradnak. Egyenlőre még nem indokolt a terület lezárása, de arra kér mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen, ha arra jár. Az elszáradt fák helyébe tavasszal a meglévő telepítetett fák mellé új, a szárazságot jobban tűrő fákat telepítenek.