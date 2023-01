A közelmúltban joggal mérgelődtek a selypi városrészben élők, hogy sokan szeméttelepként használják az egykori ipari övezetben lévő gyárromokat. Ennek nyomai a mai napig láthatók: ha körbemegyünk a volt cementgyár területén, megtapasztalhatjuk, hogy a kommunális hulladéktól a fölöslegessé vált autógumikig és egyéb lomokig mennyiféle hulladékot helyeztek el illegálisan a sokszor feltehetően más településekről érkező felelőtlen emberek.

A napokban azonban szintet lépett a barbárság. Újév után ugyanis valaki arra se vette a fáradságot, hogy a törmelékek közé rejtse vélhetően hosszabb idő alatt összegyűlt szemetét: a több zsáknyi a ocsmányságot – amelyben első látásra a mosószeres műanyag dobozoktól az ételmaradékokig változatos, akár szennyezőnek is minősíthető anyagokat fedeztünk fel – a járda melletti árokba dobta. Nem elég az ott élőknek és az arra járóknak, hogy a lassan életveszélyessé váló hajdani cukorgyári kerítés mellett kell közlekedniük nap mint nap, most még ezzel a látvánnyal is meg kellett küzdeniük.

Az sem zárható ki, hogy – legalábbis a a mennyiség alapján – nem kisebb méretű járgánnyal szállították oda a hulladékot. Négy nagy zsákot gyűjtöttünk össze, s tettünk lakótelep háztartási kukái mellé, a szolgáltató számára feliratozva, hogy közterületről származó szemétről van szó. Most már csak a „kukások” jóindulatában bízunk, hogy el is viszik majd. Rossz hír e sorok írása után: nem vitték el!