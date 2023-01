A fejlődésnek íve van, akár a rakétának. Igaz, a kilövőállomást még kőbaltával farigcsálták, ám azóta a röppálya töretlen. Vagy ha nem is töretlen, eddig sikerült megúszni a leszálló ágat, köszönhetően sok minden mellett az evidenciáknak. Amiket csak a legelvetemültebbek vontak kétségbe.

Most viszont mintha túlhaladtunk volna a zeniten. Előfordulhat, hogy pillanatnyi üzemzavar, ami némi korrekcióval helyrehozható, de az is lehet, hogy állandósul az iránytévesztés. Utóbbi egyik oka pedig éppen az említett egyértelműségek felülírása lehet. Egy olyan út, amelyre eddig még senki se lépett. Hogyan is léphetett volna, amikor egészen a legutóbbi időkig voltak közmegegyezésen alapuló természetszerűségek – hogy ne mondjam: tabuk –, amik döntögetése egyenlő volt az istenkáromlással? A szabadosság diadalmenete lassan furakodott a tudatokba, különféle praktikákkal átformálva az addig realitásnak hitt valóságot.

Ma már ott tartunk, hogy nincsenek akár százmillió éves, bevált formulák sem, amik pedig, úgy tűnt, jó ideig garantálták a fejlődés progresszióját. Új kifejezéseket tanulunk, a „normalitás” relatív fogalommá vált, lehet, hogy hamarosan meg is szűnik. Mi, „maradiak” pedig lassan már csak az állatokban bízhatunk, „akik” mindezekről egyelőre semmit sem tudnak: a kandúr továbbra is kiscicákat csinál, a nőstény pedig világra hozza azokat, ahogy annak sora van ősidők óta.