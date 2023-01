– Ez egy nagyon fontos munka. S nem is könnyű, hiszen a civilek becsapdázzák, ivartalanítják majd visszahelyezik az állatokat az utcára, amennyiben nem találnak nekik felelős gazdit – mondta Bóday Pál, aki a macskaárvaház kuratóriumának és az egyesületnek is tagja. A macskaárvaház sokat köszönhet a városnak. Ez a nagyszerű civil szervezet, az ESE most már folyamatosan felvállal természetvédelmi és állatvédelmi ügyeket, amely beleillik a polgári értékrendbe. Sajnos van ahol hadjáratot folytatnak a kóbor állatok ellen, sajnos akad számos rossz példa. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő és miniszterelnöki megbízott munkája révén az állatvedelem kiemelt társadalmi üggyé vált. Sok fontos társadalmi kérdés került felszínre az elmúlt években, évtizedekben. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben a kormányzat nem hagyta magára az állatvédő szervezeteket. Az ország miniszterelnöke az ünnep előtt állatmenhelyre visz adományokat, s ezzel ő is jó példát mutat Remélem ez az akció például is szolgálhat a városon belül élő polgároknak, vállalkozóknak – fogalmazott Bóday Pál.