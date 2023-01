Az XL távon 820 nevező indult, L-en 242, M távon 691, míg a legrövidebben 908 túrázó indult el. A négy távot összesen 2661 természetjáró vállalta be ezúttal.

– Az teljesítménytúránk útvonala hagyományosan a Központi-Mátrában vezetett, 95 százalékban erdei utakon. A nem túl hosszú távot most is a viszonylag nagy szintemelkedés és az évről évre változó téli terepviszonyok nehezítették. Jó része gerincút, tiszta időben pompás kilátásokkal. Vonalvezetése a gyöngyösi Mátra és a Felső-Mátra legszebb részeit érintette. A rendezvényen minden felkészült túrázó részt vehetett. Az erőnléthez, a távhoz, a szintidőhöz, a terephez és az időjáráshoz igazodó távválasztás a teljesítménytúra fontos része, s ez a nevezők feladata volt ugyanúgy, mint a jelzett turistautakon való tájékozódás és a természeti viszonyokhoz való folyamatos alkalmazkodás. A feltöltött mobiltelefon kötelező felszerelés volt, a túrát a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány szakemberei biztosították. Az útvonal érintette a Mátrai Tájvédelmi Körzetet, és egyes szakaszai Natura 2000 területeken is áthaladtak, ezért felhívtuk a résztvevők figyelmét, hogy kötelességük óvni a természetet, elkerülni annak zavarását – tájékoztatott Molnár Tamás.