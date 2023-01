– Ma már természetes, hogy egy könyvtár nemcsak könyveket kölcsönöz, hanem számos egyéb program szervezésének is a részese. E szempontból hogyan indult az évük?

– A februárban esedékes Valentin-napot a szerelmespárok ingyenes beiratkozásának akciójával tiszteltük meg. A hónap végén egy nyertes pályázatunk jóvoltából városunkba látogatott a budapesti Körúti Színház, Piros bugyelláris című frappánsan aktuálissá tett darabjával pedig megörvendeztette a helyi színházlátogató közönséget. Az előadást ingyen tekinthették meg a vendégeink. Rögtön utána, márciusban az országosan meghirdetett Internet Fiesztához csatlakoztunk. Ennek a programnak részeként 17. és 24. között ingyenes beiratkozási és internetezési lehetőséggel, digitális tudásfejlesztés kvízzel, a víz világnapja témakörében ismeretterjesztő előadással és játékkal is vártuk olvasóinkat. A hónap legvégén pedig két napon át lehetőséget biztosítottunk olvasóinknak megunt könyveik cseréjére Könyvcsere a könyvtárban jelige alatt.

– Egy bibliotéka életében a Költészet napja bizonyára kihagyhatatlan esemény. Miként ünnepelték meg e jeles napot?

– Áprilisban intézményünket az éledő természet virágainak módjára borították be a költészet napja tiszteletére hirdetett pályázatunkhoz készült alkotások. Megkötések nélkül vártuk a műveket Vers Képben jeligére. Nagy érdeklődés kísérte a szintén erre a hónapra hirdetett Húsvéti kiállítás és vásár kézműves alkotásait, melyet a Füzesabonyi Kreatív Klub alkotói készítettek.

Ha könyvtár, akkor könyvbemutatók A könyvtárban számos könyvbemutatót rendeztek. A sikeres magyar írót, Bán Mórt sikerült a városba invitálniuk nyertes pályázatuk jóvoltából. Az ősszel Bocsi János helytörténész 150 év Füzesabonyban kiadványának első kötetét ismerhette meg a közönség, szeptember végén Szabó Márta Ovis mesék című kiadványának bemutatójára kerítettek sort. Októberben író-olvasó találkozóra Bosnyák Viktória gyermekkönyvíró és könyveinek illusztrátora, Dudás Győző látogatott a könyvtárba. Berényi László író néprajzi ihletésű munkáit, majd Gyulavári Andrásné írónő Bölcsőtől a sírig című kiadványát mutatták be maguk a szerzők.

– Információink szerint a könyvtár egyfajta közösségi tér is. Milyen programokban nyilvánul ez meg?

– Városunk egyik legaktívabb civil szervezete, a Füzesabony és Környéke Méhész Egyesület rendszeres vendégünk volt az idén is. Meghívták hozzánk például dr. Rusvai Miklós virológus akadémikust, egyetemi tanárt, aki a méhészkedésben szintén jeleskedik. A közösségi művelődés jegyében rendszeresen helyet adunk tehetséges személyeknek, alkotásaik szélesebb körben történő megismertetésére. Elsőként májusban Homonnainé Papp Éva amatőr festő-grafikus munkáit láthatták intézményünkben az érdeklődők. Hagyományosan helyet biztosítunk leendő ifjú olvasóink, a legkisebbek egészségének megőrzését szolgáló Baba-Mama Tornára, melyet idén sem hanyagoltunk el. Óvodásoknak, iskolásoknak az év folyamán több ízben tartottunk foglalkozásokat, előadásokat – Föld napja, víz napja, aradi vértanúk témákban –, valamint természetesen hagyományos könyvtárhasználati órákat is. Intézményünk rendszeres együttműködő partnere, a Forrás Civil Egyesület jubileumi kiállítást szervezett a könyvtárban. Bíró Kolos Tiván ifjú képzőművész Képregény és Karikatúra Tár-Lat című kiállításának is otthont adtunk, a képregényrajzoló, művésztanár, Kertész Sándor közreműködésével. A fiatalember képregénygyűjteményét október végéig tekinthették meg a látogatóink.

– Tartották-e magukat a nyári szünidőhöz kapcsolódó hagyományaikhoz?

– Évtizedes hagyományunknak folytatva idén is a falaink közé vártuk a könyvtárban táborozni vágyó gyerekeket. Sorversenyekkel, kreatív kézműves programokkal készültünk, és nem maradhatott el a szokásos kirándulásunk sem. Idén a megyeszékhelyet kerestük föl, ahol a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba, valamint a Város a város alatt bemutatóra jutottunk el.