Az emberek már hozzászoktak, hogy az Eger-patak belvárosi és érsekkerti szakaszán rendszeresen bele lehet futni változatos, tekintetet vonzó madárfajokba. Így nem meglepő, ha télen Egerben, a megszokott tőkés récéken kívül nagy kócsaggal, jégmadárral vagy éppen hegyi billegetővel találkozunk, de az elmúlt években a járókelők között nagy feltűnést keltett egy mandarinréce gácsér is, míg a madarászok pedig egy vízirigó miatt zarándokoltak tavaly és tavalyelőtt decemberben a patakhoz.

Ám kevésbé feltűnő madarak is elő fel szoktak bukkanni, és ezek közé tartozik a múlt héten észlelt guvat is – írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Ez a nádasokban fészkelő madárfaj viszonylag gyakori hazánkban, ám rejtőzködő mivolta miatt ritkán pillanthatjuk meg, ám malacvisítás-szerű hangja gyakran elárulja jelenlététét.

Főképp gerinctelenekkel táplálkozik, és általában télre elvonul tőlünk, de be nem fagyó vizeinknél át is telelhet. Valószínűleg ez az egészséges példány is így döntött, és talán még párszor találkozhatunk majd vele, miközben hosszú csőrével próbálja elkapni zsákmányát. A guvat Magyarországon védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke ötvenezer forint.