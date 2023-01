– Vélhetően a nyomozóknak is lesznek további kérdései az ügyben, de én magam is jeleztem, hogy újabb információkkal, indítványokkal szeretnénk segíteni a hatóság munkájában. Elsősorban abban, hogy az ügy összes felelőse elnyerhesse méltó – és reményeink szerint – elrettentő erejű büntetését. A térség számos polgármestere, önkormányzati képviselője, mezőőre, polgárőre, gazdálkodója, és több ismert, tekintélyes hazai ügyvéd, jogi szakértő is önkéntesként segíti az alapítvány munkáját abban, hogy minél hatékonyabban támogassák a hatóságok munkáját az ügy teljes körű feltárásában. A lelkes állat- és természetvédő hírében álló novaji polgármester, Demkó Gábor is javaslatot tett nekünk arra, amire jogi szakértőink is felhívták a figyelmet: indítványozni fogjuk a Debrői Tóth és Tóth Borászat vagyontárgyainkat zárolását arra az esetre, hogy ha jogerősen bebizonyosodik a természetpusztítás bűncselekménye, akkor legyen anyagi fedezete az ökológiai rehabilitációnak és ne közpénzből kelljen megpróbálni helyrehozni magánbűnöket. Füzesabonyi állatvédő aktivistáink egyöntetű javaslatára a szintén lelkes állatvédőként ismert Nagy Csaba polgármesterhez fordulunk, hogy próbálja meg elérni: Gondos István önkormányzati képviselő álljon el ökológiai bűnöző borászok védelmétől, hogy ne hozzon szégyent az általunk is nagyon kedvelt városra – emelte ki.