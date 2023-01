Szombaton tartotta éves közgyűlését az Egri Fertálymesteri Testület. Főkapitánya Várkonyi György portálunknak elmondta, számot vetettek az előző év rendezvényeiről, s felkészültek a mostaniakra.

– Tavaly volt az első év, mikor végre már teljes programtervünket megvalósíthattuk, nem kellett semmit törölni a Covid járvány miatt. Idén nagy terveink vannak, tavasszal egyből egy újdonsággal kezdünk, a gyermekváros takarítását vettük tervbe. Kiemelném még, hogy a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén megtartjuk rózsafüzér imádságunkat a Dobó téren, illetve a Csíksomlyói búcsú is szerepel az eseménynaptárunkban. Idén is lesz Fáklyás királyköszöntő augusztusban, a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Szintén fontos megemlíteni, hogy a hagyományőrzés mellett célunk az is, hogy a fertálymesteri negyedekben kutatómunka is történjen. Azaz, hogy az egri negyedek kialakulását, történetét, s az ott élt híres személyeket minél jobban megismerhessük – húzta alá Várkonyi György.