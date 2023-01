PÉNTEK:

Eger: A vármegyeszékhelyen ingyenes hip-hop táncórára várják a gyerekeket a R95 Fit and Fight Gym & Shopban. A kezdési időpont 16 óra. Számítanak mindazokra, akik érdeklődnek a tánciskolánk iránt, teljesen kezdők vagy már esetleg táncos múlttal rendelkeznek, szeretnék megismerni a hip-hop közösséget, betekintést szeretnének nyerni a tanfolyami órák felépítésébe, megismernék az adott szintek közötti különbséget, nehézségi fokokat vagy csak fejleszteni akarják ritmusérzéküket.

SZOMBAT:

Eger: Az Egy nap a nemzetért mozgalom keretein belül az ország több pontján egy időben tartott eseménnyel hívják fel a figyelmet a Krisztusban való egységre. Egerben 17 órától az Uránia Moziban várják a hívőket.

Poroszló: A MÁV Szimfonikus Zenekar művészeinek újévi koncertjére várják a közönséget a településen este 6 órától a Graefl-kastélyben. A koncerten többek között Mozart, Bach, Vivaldi, Elgar művei mellett apróbb meglepetések, csemegék hangoznak fel a tango, ragtime és a szalonzene világából. Közreműködnek Bartha Mátyás - hegedű, Kerényi Dorka - hegedű, Csonka Emil - brácsa és Rózsa Richárd.

Bélapátfalva: Idén is megrendezik az immáron hagyományosnak számító Téli tüdőtisztító túrát a Bükkben. A látványosságokban gazdag átmozgató túra kezdőknek is teljesíthető a maga 15 kilométeres távjával. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy érdemes eljönni, mert a túrázok ekkor kaphatnak majd tájékoztatást az idei változásokról, túratervekről, és néhány újításról is. A túra tervezett útvonala: Bélapátfalva Lak-völgyi tó – Lak-völgy – Katonasírok – Horotna-völgy – Ugró-kői mészkőbánya – Ugrókő – Kis-kopasz – Ördög-gát – Almád-töbör – Őr-kő – Péter-út – Nagy-Peresznye – Bélapátfalva Lak-völgyi tó. Indulás reggel 9 órakor a Lak-völgyi tó partjáról.

Hatvan: Újévi koncertet rendeznek a hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban is. Közreműködik Tótpál Szilvia, Ambruzs Berill, Ujvári Gergely, Kurkó József, Lola és a Dalvarázs Show Kórus, a Kossuth Lajos Általános Iskola ifjú táncosai és a Grassalkovich Énekegyüttes. Vezényel Kiss Zoltán. A kezdési időpont 18 óra.

Tiszafüred: Harmadik alkalommal rendezi meg Ljasuk Dimitry természetfilmes, környezetvédelmi aktivista a tiszafüredi strandon az újévi fürdőzést. Az eseményt szombaton tartják, a gyülekező 12 óra 30 perctől lesz. Az első alkalommal mindössze tízen merültek, majd a következő évben 93 bátor jelentkező volt, akik oklevelet kaptak bátorságuk elismeréséül. A vállalkozó szelleműek az egészséges, bátorságpróbáló élménnyel idén is még közelebb kerülhetnek a Tiszához.

VASÁRNAP:

Eger: A Pirosmalac előadása a Bartakovics Béla Közösségi Házban látható vasárnap 11 órától. A darabot a magyar népmese nyomán írta Szűcs Réka és Zádori Szilárd.