– Még 2021-ben a COVID ellenére sikeres évet zárt a zenekar. Hogyan értékeli az elmúlt évet?

– Örömteli érzés volt, hogy a járványhelyzet miatt életbe lépett korlátozások megszűnésével végre minden koncertünket közönség előtt játszhattunk, de szomorúan vettük tudomásul, hogy kevesebb forrás állt rendelkezésünkre, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére összességében tartalmasnak, sikeresnek ítélem az elmúlt évet is, hiszen a megszokott koncertek mellett elindíthattuk a Farkas Ferenc-sorozatunkat, és megünnepeltük az Egri Kamaraopera Fesztivál 10 éves jubileumát is. Az év a már hagyományos újévi koncertünkkel indult, melyet a magyar kultúra napjára alkalmából adott műsorunk követett. Tavasszal a Farkas Ferenc-sorozaton belül a Vadregény és a Kikelet koncertünkkel vártuk a közönséget a Gárdonyi Géza Színházban, majd szintén a színházban léptünk fel a Filharmónia programján a Nemzeti Énekkarral. Fontosak számunkra az ifjúsági előadásaink. Így a május a középiskolásokról szólt, hiszen három egri gimnáziumba vittük el a Szentivánéji álom című darabot. Június elején második alkalommal adtunk vettünk részt a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége által szervezett Grand Opening programon a Dobó téren.

– Nem hiányoztak a hagyományos koncertjeik sem...

– Ezek közé tartozott a nagy sikerű Strauss-estünk, a Muzsikál az erdő, a Szimfonik Lájk, az Eger ünnepe rendezvény, és a zene világnapján adott operagála Gyöngyösön. Ősszel egy különleges koncertet adtunk a Gárdonyi Géza Színház művészeivel, mely a Gárdonyi 100 Emlékévhez kapcsolódott. Kevesebb forrásból, de idén is megrendezhettük az egri önkormányzat támogatásával az Egri Kamaraopera Fesztivált, mely méltó megünneplése volt a programsorozat 10 éves jubileumának, és bízunk abban, hogy fesztiválunk az elkövetkezendő tíz évben is különleges, fontos rendezvénye lehet a városnak. Az évadot egy Filharmónia-koncerttel zártuk Érdi Tamás Kossuth-díjas zongoraművész közreműködésével. Összességében minőségi, tartalmas évünk volt, de tény, hogy a forrásaink év végére elapadtak, sajnos nem nyertünk a pályázatokon. Ez előtt kicsit értetlenül állunk, hiszen ugyanazokra a prioritásokra pályáztunk, mint korábban. Az év elejére nincs forrásunk, mert az elindulást szinte mindig ezek a lehetőségek biztosították. Szeretnénk több vidéki helyszínre eljutni, több ifjúsági koncertet adni, de sajnos ennek most nem látjuk az esélyét. Úgy gondolom, el kell fogadnunk, hogy központi segítségben nem igazán bízhatunk, így szinte csak az önkormányzat támogatására számíthatunk abban az évben, mely a zenekar 60. évéről szól. Nem a rezsiköltség kényszerít minket az év eleji leállásra, hanem egyszerűen nincs forrás a működésünkhöz.

– Ezek szerint bizonytalan évkezdés előtt állnak. Milyen koncerteket terveznek a későbbiekben, ha kapnak támogatást?

– Ez nyilván függ a támogatás összegétől, de igyekszünk olyan programokkal várni a közönséget, melyek méltóak a 60 év szellemiségéhez. Első koncertünket 2023 márciusának végére tervezzük, és a Farkas Ferenc-sorozat részeként valósulna meg. Északi fény címmel egy skandináv estre várjuk majd a közönséget. A jubileumi koncertünket szeptember 25-én szeretnénk megtartani. Emellett természetesen szeretnénk, ha a hagyományos rendezvényeink is megvalósulhatnának, kiegészülve két, népszerű programmal: egy jazz- és egy filmzenei koncerttel.

– Most az újévi koncerten nem az Egri Szimfonikus Zenekar lép fel. Ennek legfőbb oka az, hogy a szervezők nem avatták be önt a szakmai folyamatokba. Hogyan értékeli a helyzetet?

– Így 25 év után nem szerettem volna egy olyan program létrehozásában részt venni, melyhez igazából szakmailag nincs semmi közöm, melybe nincs beleszólásom, hiszen minden művészi paramétert – a fellépőktől a műsorig - kézhez kapok. Ennyi év után a közönség velem is összekapcsolja az újévi koncertet, de ehhez az kellett, hogy negyedszázadon át benne legyek a folyamatban, változatos, magas színvonalú műsort összeállítva a közönségnek. Ez egy nagyon összetett munkafolyamat, melynek megtervezése – természetesen a szervező igényét is figyelembe véve – szakmai feladat. Azt, hogy kihagytak, méltatlannak találom. Döntésem után a zenekar mellém állt, és ők is lemondtak a fellépésről. Ez a hozzáállás ritka gesztus, szokatlan, bátor kiállás egy testület részéről, mely nagyon meghatott. Nem személyes érdekek mentén született a döntés: a zenekar önbecsülése erősebb volt, mint az önös érdekek.

– Hogyan töltötte az év utolsó napjait?

– Családi körben, csendben, szeretetben. Az év vége, illetve január 1-je szokatlan, hiszen 25 év után ezt a napot otthon tölthetem. Következő évi koncertjeinket a kezdeti bizonytalanság ellenére bizakodva várom, és remélem, emlékezetes pillanatokat nyújthatunk idén is a közönségnek.