Ahogy arról már korábban beszámoltunk, nem mindegy, hogy mivel etetjük a madarakat. Mostanában azonban egyre többen tapasztalják, hogy hiába helyeznek ki eleséget, nincs, aki elfogyassza azokat.

Utánajártunk, mi okozza ezt a jelenséget, az enyhe tél vagy más is áll a hátterében, és arra is rákérdeztünk, gyakran előfordul-e ilyesmi.

Szitta Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 34. számú Bükki Csoportjának elnöke is azt mondja, többektől hallotta, hogy ezen a télen nem olyan intenzitással járják a madarak az etetőket, mint korábban.

– Ennek oka, hogy szinte nincs is tél. A madarak még hozzáférnek a természetes táplálékukhoz és kevéssé használják ki a „terített asztalt”. Valójában ilyenkor nem is kellene etetni őket, vagy ha mégis így döntünk, akkor jóval kisebb mennyiségeket kellene kihelyezni számukra – jegyezte meg az elnök.

A személyes tapasztalatai szerint nála az előző évekhez hasonló a forgalom, cinegefajokkal, tengeliccel, feketerigóval is találkozik.

– Javaslom, akkor kínáljuk meg őket nagyobb mennyiségű eledellel, ha keményebbre fordul az idő – húzta alá Szitta Tamás.

Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) természetvédelmi területfelügyelője szerint általánosnak nevezhető a mostani jelenség. A BNPI működési területén sok madárbarát jelezte, hogy nincs vagy csak nagyon kevés szárnyas fogyasztja a számukra kihelyezett eledelt mostanában. Mint mondta, ennek több oka is lehet.

– Az elmúlt években is tapasztalható volt ez a jelenség, 2021-22 telén és korábban is többször előfordult már ilyen. Az időjárás szeszélyessé válása miatt viszont előfordulnak olyan esetek, amikor a már nem várt havazás és a fagyos idő komoly mértékű pusztulást okoz a már visszatért madarak között, mint ahogy az a 2013. március 15-ei vagy éppen a 2017-es április végi havazás során történt – ismertette a szakember.

Állománycsökkenés, betegség, például a zöldikék esetén a sárgagomba-betegség, vagy általunk ismeretlen ok is állhat még a háttérben, de a legvalószínűbb ok az enyhe időjárás.

Ha nincs hideg, nem szorulnak rá a plusz eleségre, megtalálják azt maguknak a természetben. A településeken kívül maradnak, hiszen elegendő táplálékot találnak az erdőkben, réteken és egyéb természetes vagy természetközeli élőhelyeken, és emiatt nem látogatják az etetőket. Továbbá a zordabb időben, északról hozzánk télre érkező madarak is valószínűleg kevésbé érdekeltek abban, hogy a táplálék után ilyen nagy távolságot tegyenek meg, hisz ott is enyhébb az időjárás, tette hozzá Balázsi Péter.

Egri olvasónk, Kiss Ágnes arról számolt be portálunknak, hogy évek óta helyez ki kertjébe etetőket, és mindig változatos volt a fajok összetétele, kivéve most.

– Mindig örömmel figyelem, ahogy például a szén-és kékcinegék, zöldikék és meggyvágók járnak az udvarunkra. Az óvodás gyermekem is érdeklődik irántunk, már felismeri a fajokat. Most is arra készültünk, megfigyeljük őket, karácsony előtt ki is tettük az etetőinket, de azóta sem járják a madarak. Mi körülbelül öt éve élünk kertes házban, azóta most először tapasztaljuk azt, hogy hiába a kihelyezett eleség, nincs, aki megegye – osztotta meg tapasztalatait a Heollal olvasónk.