Hódok, vaddisznók borzolják a kedélyeket Egerben. Bizonyára sokaknak szokatlan ez a vármegye székhelyén, de nem annak, aki faluról származik. Az avatott szem látja a nyestek, sünök nyomait is szerte a városban, sőt tudom azt is, hogy nem csak vad, kóbor házi kedvenc is akad rengeteg, de ők is csak éjszaka merészkednek elő, akkor, amikor kicsit elcsitul a város.

Mindez eléggé félelmetes lehet, de emlékeztetnék mindenkit az örök igazságra: a vad jobban fél az embertől, mint fordítva. Egy-egy hajdani hazaút során botlottam már rókákba is a belváros peremén, illedelmesen elnézést kértem tőlük, hogy kukázás közben zavarom őket. Értetlenül néztek rám, míg sarkon nem fordultam. Gondolom, gyorsan túlléptek az enyhén spicces látogatón és folytatták a szeméttúrást. Egyszer futás közben találkoztam szarvassal, nem tudom, hogy én voltam-e jobban meglepve vagy az állat, mivel majdnem beleszaladtam. Mindenesetre használt, hogy nyugodt hangon tőle is elnézést kértem, amiért alkalmatlankodom, majd gyorsan kihátráltam a képből. Lehet, hogy eddig csupán szerencsém volt, nem tudom. De az biztos, hogy mindig követtem az útmutatást, ha az ő lakóhelyükön járok, mert mégiscsak ők vannak otthon, s nem én. Zajt csapok, hiszen, ha tudják, hogy jövök, messze elkerülnek, és ha mégis vaddal találkozom, igyekszem nyugodt s megfontolt maradni. Jól tudom ugyanis, hogy ők jobban félnek tőlem, mint én tőlük.