– Járnak erre szarvasok, jár a városban róka is, de most nagyon aggódom, hiszen nem léptek fel fenyegetően a vaddal szemben, egyszerűen csak sétáltak, de bizonyára a vad a kicsinyeit védi. Ez nyilván érthető, de én nem szeretném ha a fiam, vagy bármelyik családtagom, esetleg én vaddisznótámadás áldozatává válnánk a város szélén, a Szépasszony-völgy közepén. Ott azért ilyenkor jönnek-mennek a turisták is. Felhívtuk a segélyhívót, ahol azt mondták, ezzel nem tudnak mit csinálni, hiszen nem történt konkrét baj. Az önkormányzattól még nem kaptunk választ, de őket is megkerestük. Nem tudom, kihez fordulhatnánk, nem tudjuk mit tegyünk, hogy esetleg elmenjenek vagy csak ne támadjon meg minket többet az anya vaddisznó – magyarázta aggodalmait a nő.

A fentiekről érdeklődtünk cikkünk írásakor a rendőrségnél illetve a Egererdő Zrt-nél is. Megkérdeztük, hogy ilyen esetben pontosan mi a teendő. Kérdés, kihez fordulhatnak az egriek, ha tartanak a vadtól. Ha választ kapunk, közzétesszük.