A koronavírus világjárvány idején a globalizációs folyamatok megrendülése a gyógyszergyártásban és forgalmazásban is alapanyagellátási és logisztikai gondokat okozott. Tovább bonyolítja a helyzetet az idei évtől drasztikusan elmélyülő energiaválság. Jelentős áremelkedésekről és gyógyszerhiányról is olvasni lehet egyes híroldalakon. Portálunk dr. Szajcz Elvirát, a káli Rózsa gyógyszertár tulajdonosát kérdezte a jelen helyzetről. A gyógyszerész azzal kezdte, hogy ő is olvasta a híreket. Mint mondta, valóban vannak gyógyszerek, amelyek kikerültek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatotti köréből, ezért többet kell értük fizetni, de olyanok is vannak, amelyek olcsóbbak lettek.

– Jöttek hozzám is a betegek, hogy esetenként öt-tízezer forintos drágulásról hallottak, de nem így van. Mintegy öt százalékos az áremelkedés. A NEAK-támogatás változhat termékenként és a dotáció mértékében is, Tájékoztató e-mailekből, szakmai fórumok révén látom, hogy vannak olyan termékek, amik ezer-kétezer forinttal is olcsóbbak, mert megnőtt a NEAK-támogatásuk – például bizonyos cukorbetegségek esetében, vagy a pszichiátriai készítményeknél. Igaz, utóbbiaknál már felröppent a drágulás híre is. Minden nap érkezik az árváltozásokkal kapcsolatos programfrissítés a gyógyszertár számítógépére, amit még nyitás előtt alkalmazunk is. Régen az volt a jellemző, hogy áprilisban és októberben volt egy-egy nagyobb áremelkedés, amikor megversenyeztették a cégeket, például egy bizonyos készítmény különböző gyártóit, forgalmazóit, és a NEAK azután döntött a támogatás mértékéről. Az éppen aktuális ár egyébként nem mindig befolyásolja a betegeket. Vannak, akik a megszokott gyógyszerükhöz ragaszkodnak. Nem érdekli őket, ha többet kell fizetniük érte, mert az már jól bevált nekik – részletezte dr. Szajcz Elvira.

A gyógyszerész elmondta, hogy a szezonális termékek, a megfázásra adható medicinák most hiánycikkek.

– A gyerekek számára lázcsillapító kúpok és szirupok sem kaphatók. Egyféle hatóanyagtartalmú szirupot tudunk adni, illetve az általunk készített lázcsillapító kúpot tudjuk adni, nincs más. Egy-két készítmény, például Panadol, Ben-u-ron szirup, Flamborin cseppek, továbbá a receptre kapható Cataflam csepp kivételével igazából nincs más jelenleg. Ibuprofén tartalmú szirupok nincsenek, hogy esetleg mással felváltva lehetne adni a gyerekeknek. Felnőttek esetében a megfázásra való forró italporok, kapszulák, tabletták közül semmi sem beszerezhető november óta – magyarázta dr. Szajcz Elvira.

A gyógyszerész kitért arra, hogy a gyártók szerint az anomáliák a háború miatt vannak. Az alapanyagok gyártása áttevődött Kínába, Indiába. Onnan hosszadalmasabb a beszerzésük, a nagyobb távolság miatt a szállítási költség is megnövekedett. Az Európai Unióból történő beszerzés esetében is problémát okoznak a megnövekedett költségek.

– Fokozza a bajt, hogy amikor szóba kerül a gyógyszertámogatás változása, az áremelkedés, akkor mindenki felvásárlásba kezd, ami hiányt eredményez. Erre már volt példa a pandémia idején is. Emellett a háború sújtotta területekre küldött adományok is elindíthatták ezt a folyamatot, a szállítmányok hírére megnövekedhetett az igény a hazai patikákban. Ráadásul itt van a nyakunkon háromféle vírustípus terjedése, s emiatt is több szer lehet hiánycikk. Megjelent ez a probléma a gyógyászati segédeszközöknél is, sok termékből ott is hiány van. A pelenkákkal viszont az a baj, hogy nagyon sok kikerült a támogatásból, olyanok, amelyekre a fekvőbeteg-ellátásban nagy szükség lenne. Akinek eddig pár ezer forintjába került egy havi adag, most húsz-harmincezer forint kiadásra számíthat havonta – sorolta dr. Szajcz Elvira.

A gyógyszerész hozzátette, érezhető a három vírus, az RSV, az influenza- és a koronavírus együttes jelenléte. A legkülönbözőbb tünetekkel térnek be az emberek a patikába, a megfázás, az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, torokfájdalom, nyelési nehézség, száraz köhögés, a magas láz egyaránt gyakori. Antibiotikumot kapnak kezelésül a betegek, illetve a tüneti szereket, lázcsillapítót, orrcseppet és orrspray-t, köhögéscsillapítót, már amennyiben van.