– Az első alkalom nagyon sikeres volt, melyen a Polgárok Házában vártuk a donorokat. Nagyon fontos ügy a vérellátás, embertársainkon segíthetünk az adakozáűssal, életet menthetünk vele. Örülünk neki, hogy újra helyszínt biztosíthatunk ehhez – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Kedden délután öt óráig már második alkalommal zajlik véradás a Fidesz irodában.

– A Polgárok Háza egyfajta felsővárosi közösségi térként is funkcionál, a jövőben is nagy szeretettel várjuk a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetét. Nagy örömmel segítenek a kollégák, de nem csupán a szervezésben, hanem donorként is hozzájárulnak az eseményhez – tudta meg portálunk.