A fiatalember töprengésére Holló István őrnagy, a 10. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője adta meg a választ.

– Azok számára, akiknek nincs munkájuk, vagy éppen új, kiszámítható megélhetést biztosító helyet keresnek, jó lehetőséget jelenthet a szerződéses katonai szolgálat. Már általános iskolai végzettséggel is be lehet kerülni, de más foglalkozásúak mellett várjuk például szakmunkások, raktárosok, ápolók, informatikusok, mérnökök, jogászok jelentkezését is – jelezte a főtiszt.

– A tapasztalatok szerint a Magyar Honvédség főként fiatalokat vár a soraiba. Mi a jelentkezés felső korhatára?

– A fő célcsoport valóban a 18 és 40 év közötti korosztály, de bátran jelentkezhet minden olyan 65 év alatti állampolgár, aki büntetlen előéletű, s magyarországi lakcímmel rendelkezik. Azt viszont tudni kell, hogy valamennyi pályázónak komoly alkalmassági megmérettetésen kell átesniük, ennek része a fizikai felmérés, valamint egy egészségügyi és pszichikai vizsgálat.

– A mundér felöltése után egyértelmű, hogy következik az alapkiképzés. Ez mindenkinek kötelező?

– Aki már volt katona, az mentesülhet az alapkiképzés alól, amennyiben a leendő parancsnoka úgy ítéli meg. Aki viszont még nem szolgált a seregben, annak az alapkiképzéssel kezdődik a katonai pályája. Jó hír viszont, hogy már ez alatt az időszak alatt is fizetés jár a számára.

Harckocsizó állomány: gyakorlatot hajtanak végre a tatai alakulat katonái

Forrás: Magyar Honvédség

– Mint ismeretes, évek óta jelentős honvédelmi és haderőfejlesztési program zajlik hazánkban. Érezhető-e, hogy ennek hatására több lett a katonai hivatást választók száma?

– Az a tapasztalatunk, hogy a honvédség fejlesztése mindenképpen vonzóvá tette a katonai pályát, s ezt a régió toborzó irodáinak a forgalma is bizonyítja. Az elmúlt évben például mintegy hétszázan írtak alá szerződést a honvédséggel, ebből a mi vármegyénkben 106-an. A legtöbben kihívást keresnek, mások biztos megélhetést és kiszámítható munkahelyet, sokan viszont a tanulás vagy a munka mellett, önkéntes tartalékosként csatlakoztak hozzánk. S ott vannak azok, akiknek a gyermekkori álmuk volt a katonáskodás

– Szóba került a tartalékos szolgálat, ezt kiknek ajánlják?

– Elsősorban azoknak, akik kipróbálnák magukat ebben a közegben, illetve szeretnének részt venni a honvédelmi feladatokban. Valamennyiüknek lehetőségük van a szakmai kiteljesedésre, ma már például a külföldi missziós szolgálatban is egyre nagyobb szerepet kap ez az állomány. A szerződéses és a tartalékos alapkiképzés részben egységes, de van átjárhatóság a két szolgálati forma között. A jelentkezők az általános katonai, jogi, harcászati, tereptani, egészségügyi és alaki felkészítés után kezdik meg a szolgálatot.

Tereptani gyakorlaton vesznek részt a tartalékos katonák

Forrás: Magyar Honvédség

– A leendő katonák számára az sem mellékes, hogy a honvédségnél jelentősen megemelték a béreket.

– A legénységi katonák bérfejlesztése volt a legnagyobb mértékű. A legalacsonyabb rendfokozatú katona jelenleg bruttó 400 ezer forintot kap, Egy pályakezdő, érettségizett őrmester bére 474, míg egy felsőfokú végzettségű hadnagyé 568 ezer forint bruttóban. Emellett a sereg lakhatási, családalapítási, iskolakezdési támogatást kínál, de van Szép-kártyajuttatás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, kedvezményes üdülés, ingyenes szűrővizsgálat, továbbá sportolási lehetőség is.

Valósághű gyakorlatot hajtanak végre a tartalékos katonák

Forrás: Magyar Honvédség

– Ilyen tekintetben mire számíthatnak a tartalékosok?

– A lakhelyük közelében szolgálatot vállaló területvédelmi tartalékosok egyszeri juttatásként úgynevezett szerződéskötési, tovább minden évben rendelkezésre állási díjat kapnak, ez a mindenkori minimálbér 100 százaléka. Amennyiben behívják őket felkészítésre, kiképzésre vagy munkavégzésre, akkor a rendfokozatukhoz és beosztásukhoz mért illetményt kapnak, emellett étkezési és utazási költségtérítés és szállás is megilleti őket. A diákok behívására a tanulmányi időszakon kívül kerül sor, a munka mellett szolgálatot vállalók munkáltatóit pedig a dolgozó kieső idejére kompenzálják.

– Őrnagy úr, köszönjük a tájékoztatást.