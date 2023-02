Döntenek a polgármester szabadságainak kiadásáról is amely sokaknak megdöbbentő lehet, Mirkóczki Ádám polgármesternek ugyanis 123 nap fizetett szabadság jár. Ez egyrészt abból fakad, hogy sajátos közszolgálati jogviszonyt töltenek be a polgármesterek, másrészt abból is, hogy sok munkavállalóval ellentétben nagyobb a mozgástér az előző éves maradványok felhasználására. A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A szabadságokat legkésőbb a következő év március 31-ig lehet illetve igénybe vennie.

Ugyanakkor, ha ez nem történik meg, a polgármester a ciklus végén is kérheti a szabadság megváltását. A távolléteinek ütemezését a képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja jóvá, ettől eltérhet, de csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy a szabadság előtt tizenöt nappal megtett előzetes bejelentés nyomán.

Tavalyról 84 napot hozhatott át a polgármester, idén januárban a terv szerint 11 nap szabadsága volt, februárban pedig 9 nap. Márciusban szintén ennyi, a következő hónapokban pedig a lentiek szerint alakulhat a beosztása, már amennyiben idén tényleg kiveszi a neki járó napokat.