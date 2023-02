A gyöngyösi grémium csütörtöki ülésén, képviselői kérdésre válaszolva, Hiesz György polgármester elmondta, hogy tárgyalt dr. Réthy Béla ügyvéddel, aki többször képviseli az önkormányzatot peres ügyekben, vagy egyezségek megkötésénél.

– Jelen esetben az egyik közösségi médiumban folyamatosan megjelenő rágalmazás, becsületsértés ügyében tárgyaltam az ügyvéddel, és feljelentést kezdeményeztem a közösségi médium ellen. Ehhez megtettük a szükséges jogi lépéseket – jelentette ki Hiesz György.

A polgármester arról is tájékoztatta a testületet, hogy egy gyöngyösi, a környezetvédelemhez közel álló civil szervezet, már nem először, de úgy néz ki, most sikeresen elkezdte az úgynevezett kosár-közösség építését.

– Ez azt jelenti, hogy a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz juttatja el azokat a mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, amelyek házilag is elkészíthetőek. Volt már ilyen kezdeményezésük a gyöngyösi civileknek, akkor próbáltunk is ehhez nekik ingatlant adni, a nyolcvanasi kispiacot. Akkor az ötlet nem futotta ki magát. Most nagy létszámmal indult el a projekt, péntekenként történik az áru hozatala és átadása. Elindult egy jó dolog, úgy gondolom, ezt támogatni kell. Ha tovább bővül a tevékenységük, megnézzük, miben tudunk nekik segíteni. Nagyon sokan hajlandók ugyanis, ha kicsit drágábban is, de közvetlenül az termelőtől érkező egészséges terméket venni és fogyasztani – részletezte Hiesz György.

Dr. Végh Attila képviselő arról beszélt, hogy a gyöngyösi társasházak előtt sok helyen nincsenek elkerítve a hulladékgyűjtők. Az ilyen helyeken megjelenik az illegális hulladék, és – mint fogalmazott – a lakók ki vannak tőle akadva. A társasháznak lenne kötelessége a kukák elkerítéséről gondoskodni, de nem minden közterület-használati szerződésben szerepel ez, tette hozzá a képviselő. Arra a kérdésére, hogy mi lesz ezekkel a szerződésekkel, Ferenczy Dániel városrendészeti igazgató válaszolt.

– A társasházak előtti hulladékgyűjtők létesítéséhez közterület-használati engedélyt kell kérni. A gyűjtőtartályok kihelyezése hatósági szerződés szabályai alapján történhet. Jelenleg átnézzük ezeket a szerződéseket, és ahol szükséges, módosítani fogjuk azokat az érintett társasházakkal – felelte Ferenczy Dániel.

Több képviselő beszélt arról, hogy sok lakó elborzadva jelzi nekik a közterületi fák „megcsonkítását” a tavasz közeledtével, és ahogy fogalmaztak, akár hetekig maradnak levágott ágak a helyszínen hagyva. Válaszában Szilágyi Attila, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság igazgatóhelyettese elmondta, hogy csupán fák minden tavasz előtt szükséges karbantartását végzik, és minden esetben szakemberek dolgoznak. Az esetlegesen ott maradt gallyakat egy héten belül elszállítják. Szilágyi Attila ugyanakkor szükségesnek látja a lakosság tájékoztatását a városi újságban a fák tél végi gondozásának módjairól, mert láthatóan sokan nincsenek tisztában a fák számára hasznos beavatkozás lényegével.