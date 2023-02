Lakossági fórumot tartott hétfőn Gyöngyösön A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyös városában elnevezésű projekt előrehaladásáról a városi önkormányzat és a programban vele konzorciumban együttműködő Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével az észak-nyugati városrészben indult projekt eredetileg 519 millió forint támogatással kezdődött öt éve, később költségnövekményként, a képviselő-testület segítségével sikerült plusz forrást kérni, így a program összértéke csaknem 600 millió forint. Célja a telepszerű helyen élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális képességeinek erősítése, továbbá a leszakadó városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése, az itt élők társadalmi integrációjának elősegítése. A beavatkozás alapját az északnyugati városrész lakófunkciójának erősítése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. A rehabilitáció azért az észak-nyugati városrészben valósul meg, mert kedvezőtlen a demográfiai helyzete, a városban a legalacsonyabb az iskolázottság, magas a tartós munkanélküliség szintje, erősen leromlott a környezet. A városrész két szegregátummal is rendelkezik.

A fórumon dr. Lénártné Benei Anikó, Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a több projekthelyszín közül a Fuvaros utcában elkészült egy közösségi tér.

– Itt egy olyan közösségi házat építettünk 22 millió 600 ezer forint támogatásból, ahová be lehet térni, akár csak azért is, hogy az itt élők a szakemberek segítségével eligazodhassanak egy-egy számla kifizetésénél felmerülő problémánál, vagy adósságkezelésben, de itt a jó ötleteket is átadhatják egymásnak, de a gyerekek számára is hasznos hely lehet. Hisszük, hogy együtt könnyebben megoldhatók a problémák – hangsúlyozta dr. Lénártné Benei Anikó.

Az ügyvezető arról is szólt, hogy a projekt lakófunkciót erősítő célkitűzéseként a szegregátumban lévő Szép utca hat bérlakásának korszerűsítése, komfortfokozatának növelése is befejeződött, a bérlők be is költöztek az önkormányzati lakásokba. Kiemelte, minden lakónak ragaszkodni kell ahhoz, amit a házirend aláírásakor elvállalt. Ezeket az ingatlanokat öt évig szigorúan a mostani állapotában kell fenntartani. Az épületeket bérlőknek átépíteni, benne cserélni az eredetileg beépített elemeket nem szabad. Dr. Lénártné Benei Anikó felhívta a figyelmet, hogy az Államkincstár, mint irányító hatóság ellenőrzéseket fog végezni, és ha nem a pályázatban meghatározott állapotot találja, akár a támogatás teljes összegének visszafizetésére kötelezheti az önkormányzatot.

Dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő, a grémium egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottságának tagja az ingatlanok házirendjét ismertetve elmondta, hogy bíznak az új bérlőkben.

– Ezek a bérlakások olyan személyeknek épültek, akik valami okból átmenetileg nem képesek megoldani, hogy piaci alapú bérleményben vagy saját tulajdonban éljenek. A legutóbbi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy minden évben nagyobb összeget fordítunk újabb ilyen célú lakások vásárlására, mert egyre több a rászoruló. Szeretném, ha minél több ilyen bérlakás lenne Gyöngyösön, a legjobb meg az lenne, ha az egész Duranda így nézne ki, mint most a Szép utca ezen szakasza. Akkor tudnánk előre haladni. Sokan már most irigykednek a felújított házakra az errefelé élők közül. Abban bízom, hogy egyre többen úgy gondolják majd a környéken élők közül, hogy inkább betartják a jogszabályokat. Azért, hogy egyszer nekik is ilyen szép és modern otthonuk lehessen. Az önkormányzat partner ebben – jelentette ki dr. Szén Gabriella.

Kévés Tamás alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője is hangsúlyozta a megjelent bérlőknek, hogy a házirendet komolyan kell venni.

– Egy mintaprojekt részesei vagyunk. Ha azt látja az irányító hatóság, hogy ez egy működőképes elképzelés, akkor számíthatunk arra, hogy legközelebb is sikeresek lehetünk egy újabb hasonló pályázaton – fogalmazott Kévés Tamás.