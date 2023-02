- Ezek és további fajok egyedei többnyire véletlen emberi közreműködéssel érkezhetnek hozzánk, de térnyerésüket a klímaváltozás is elősegítheti azzal, hogy az átlaghőmérséklet növekedésével számukra is élhetővé válik a terület, vagyis sikerrel túlélnek, terjeszkednek, szaporodnak is esetleg. Abban a környezetben, ahol a fenti és más, hazánkban nem honos fajok kialakultak, volt természetes ellenségük, többnyire nem szaporodtak korlátlanul, nem válhattak tömegesen jelentkező kártevővé. Ám a globális kereskedelem által, például raklapok deszkái között ideérkeznek, ahol nincs természetes ellenségük, ráadásul az itt honos fajoknak más a megküzdési stratégiájuk, esetleg kevésbé szaporák vagy agresszívak, így a jövevény fajok idővel kiszoríthatnak egyes őshonos fajokat. Természetes ellenségen nem feltétlenül olyan ragadozókat kell érteni, amelyek megeszik őket, hiszen lehetnek ezek betegséget okozó, ezáltal az állományaik egyedszámát limitáló gombák, vírusok is.