– Hogy a fenébe ne csatlakoznánk! – fogalmazott indulatosan Horváth Richárd. – Be is akarunk és be is fogunk lépni a perbe, ezen kívül pedig az önkormányzat és a Hatvani Városvédő Egyesület külön-külön is eljárást kezdeményezett az ügyben.

(Itt jegyezzük meg, hogy a szakhatóság hasonló lehetőséggel kereste meg a lőrinci önkormányzatot is, de ott – a hatvanitól eltérően zárt ülés keretében – elutasították a bármelyik peres félhez történő csatlakozást. Az esemény zárt jellege miatt az indoklás sem ismertethető.)

Horváth Richárd szerint korábban hivatalból is el kellett volna utasítani a cég tevékenységéhez benyújtott engedélykérelmeket, mivel azok nincsenek összhangban a településrendezési tervükkel, s ez esetben mérlegelési lehetősége sincs az eljáró hatóságnak. Az engedélyeket mégis kiadták.

– Ilyen nincs, de a valóság az, hogy mégis van – bosszankodott a polgármester, aki szerint hajmeresztő és felháborító, hogy a bűz forrását mindmáig nem sikerült megállapítani. – Több, mint húszezer hatvani felépített egy élhető és virágos települést, amit most rajtunk kívülálló körülmények lerombolnak. És akadnak, akik ehhez asszisztálnak – zárta szavait Horváth Richárd.