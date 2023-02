– Magyarországon 1945 és 1980 között több mint hetvenezer embert börtönöztek be, hétszáznál is többet végeztek ki, s egyes becslések szerint a százezret is meghaladja azon magyarok száma, akiket málenkij robotra hurcoltak a Szovjetunióba. Hatvaniként is velünk él Lukács Pelbált és Kriszten Rafael atya és ferences társaik elhurcolásának emléke, akiket elítéltek és a Gulágra deportáltak – mondta a település első embere. – Talán még vannak köztünk, akik emlékeznek a gyomorszorító érzésre, a minden napunkat átható félelemre, amely e diktatúra mindennapjait szőtte át.