Kiemelik, a faj korai virágzása miatt számos kultúrában a remény és a megújulás szinonimájává vált. Mint minden hagymás növényt korábban ezt is hasznosították széles elterjedési területén (például fejfájás ellen illetve fájdalomcsillapítás során). Ma már hasonló hatású szintetikus szerek állnak rendelkezésre, mivel a faj gyűjtése a legtöbb országban tilos!

Mint írják, a közhiedelemmel ellentétben a kikeleti hóvirág nem gyakori hazánkban. Az ország számos pontjáról, így a fátlan, kontinentális klímájú Nagy-Alföldünkről is hiányzik, valamint a középhegységeinkben is rapszodikusan jelentkezik. A Bükkben elsősorban patakvölgyek égereseiben, gyertyános-tölgyesekben, illetve szikla- és szurdokerdőkben fordul elő. Jelentős állományok ismertek a hegység magasabb régióiból, ahol a bükkösökben és az azok helyén pár száz éve kialakított irtásréteken is tömegesen megjelenik. A jelentős magassági különbségeknek köszönhetően a Bükkben a virágzása akár február elejétől (hegylábperemeken) elhúzódhat április végéig (a Bükk-fennsík hűvös töböroldalaiban).