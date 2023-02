A polgármester kifejtette, sajnos vannak bunkó autósok, ez akut probléma. Kovács Cs. Tamás, a térség önkormányzati képviselője (Fidesz-KNDP) is szót kért, mondta, ő is jelezte már a gondot, a városüzemeltetési iroda vezetőjével már voltak is kint szemlézni. Szerinte is elég lenne terméskő. Máshol is van hasonló gond, a Gólya utcánál és a meder utca sarkánál, a Károlyi Mihály utcánál is. Nem híve a büntetésnek, de a karóknak sem. Megdicsérte a Kertész úti beruházás végeredményét, köszönte a lakók, közlekedők türelmét. Azt is mondta, a kimaradt 80-90 méteres szakasz akár betervezhető volna a 2024-es költségvetésbe.

Farkas Attila alpolgármester felhívta Kovács Cs. Tamás figyelmét, hogy most tárgyalnak egy mélyépítési közbeszerzésről, mind a 12 területi képviselő adhat be javaslatot, amelyek közül majd a szakiroda válogatja ki a legfontosabbakat.

Egy hozzászóló azt kérdezte meg, mikor táblázzák ki a közlekedőknek a Kertész úti parkolóházat, majd azt, lehetne-e a Csákány utca lakó- pihenő övezet, illetve azt is, kaphatnának-e az egri közlekedési lámpák visszaszámlálót. Arról is érdeklődött, hogy lesz-e majd állandó hely Egerben véradásra, ahová bármikor bemehetnek a donorok vért adni. A kórház felújításánál ugyanis elbontották a vérellátó épületét is.

Büntetés A polgármester a fórumon megköszönte a fideszes országgyűlési képviselőnek, hogy növeli a város bevételét. Jól működik az egri közterület-felügyelet Mirkóczki Ádám szerint, miután Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselő felhívta, hogy parkolás miatt megbüntették, mesélte el a történetet a csütörtök esti fórumon a polgármester. Viccesen meg is jegyezte neki, hogy örül, hogy hozzájárul a város költségvetési bevételének növeléséhez, s megdicsérte a város munkatársait, hogy jól végzik dolgukat.

A polgármester szerint az első az EVAT dolga, a másodiknál meg kell vizsgálni, teljesíti-e a szabályokat az utca, amivel ez bevezethető. Elismerte, a visszaszámlálókra szükség volna, a közútkezelőn múlik, de utánaérdeklődik, mennyibe kerülne. A negyedikre azt mondta, ők szívesen látják a véradásokat, de aggasztó, hogy az állam nem látja el a feladatait. Az önkormányzatoknak kell támogatniuk a rendőrséget, a Covid alatt meg a város őrizte a mentőautókat.

Szó esett a patak állapotáról, volt, aki szerint nem szerencsés, hogy fák nőnek a mederben, pályázni kellene a rendbe tételre. A polgármester szerint Eger nem pályázhat, mert tízezer lakos fölötti város. Egyébként még szerencsés az a terület, ahol fák nőnek a mederből, a Szalában hűtők és franciaágyak "teremnek", jegyezte meg a polgármester. Százmilliót költöttek ott takarításra, de ha kilapátolták volna a pénzt egy teherautóról, az is hasznosabb lett volna.

Szó volt a Rozália út problémájáról: botrányos a burkolata és nagyon szűk is a Legényi utca felé. A Merengő felőli lépcső pedig balesetveszélyes állapotban van. Mirkóczki Ádám szerint a Rozália magánút, több évtizedes megoldatlan probléma. Egyre nőnek ki a földből az új házak, csak még nagyobb lesz a gond. A szélesítéshez területeket kellene kisajátítani, ami érdeksérelemmel jár.

Kovács Cs. Tamás kifejtette, ahhoz, hogy a Rozáliát a Maklári útra kivezessék, két ingatlant már megvásárolt az önkormányzat. A lépcsővel kapcsolatban még tavaly nyáron kapott ígéretet az önkormányzati irodától, hogy megcsinálják. Hozzátette, a Rozália utca MÁV tulajdonban van, szervizút és nem érdekük megcsinálni, az önkormányzat szór ki néha kavicsot, hogy valamennyire járható legyen.

Ezután közgyűlési hangulatú beszélgetés folyt Mirkóczki Ádám és Kovács Cs. Tamás között, hogy előterjesztést kell tenni a közgyűlésnek a felújításhoz, vagy ezt az iroda szokta megtenni, végül a képviselő azt mondta, be fogja áraztatni a lépcső felújítását és beterjeszti a közgyűlés elé.

Szintén a Rozália utcával kapcsolatos problémát jeleztek, egy ott folyó építkezés miatt nehéz teherautók járnak egy 3,5 tonnás korlátozású úton, ház repedt, kerítés rongálódott meg, víznyelő ment tönkre. A panaszosnak azt javasolta a polgármester, készítsen fotót, videót, hogy kártérítésre kötelezhessék a beruházót, a szabálytalankodót pedig a hivatalok megbüntethessék.