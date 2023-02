További érdekességek is kapcsolódnak a Sástóhoz, például a kilátó eredetileg olajfúró toronynak készült, de nem felelt meg a szabványnak, így eredeti céljára sosem használták. A tó melletti kalandpark helyén egykor andezitbánya működött, melyet a II. világháború előtt nyitottak meg, majd az üdülőövezet kialakítása miatt 1980-ban leállították a bányászatot. A terület hasznosítására több ötlet is felmerült. Terveztek oda például vadasparkot, szabadtéri színházat, lovaspályát, szoborparkot, valamint szállodakomplexumot, tudományos Disneylandet és skanzent is. Végül egyik terv sem valósult meg, és a 2000-es évek elején egy kalandparkot alakítottak ki, bobpályával és libegővel, ismerteti a természetjáró oldal.