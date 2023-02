HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTAMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. OKTÓBER 11.

A települési dij – elévült.

Gyöngyösön a hatóság hosszu időn át nem szedett települési dijat. Az utóbbi időben azonban tűzzel-vassal kezdette hajtani ezeket a dijakat olyan polgárokon is, akik már 20-30 éve laknak Gyöngyösön, de települési dijat tőlük eddig még sohasem kértek. A közgyülés azonban most egyértelmüen kimondotta, hogy ezeket a dijakat be kell szedni és csodák-csodája, hogy ebben az ügyben még a vármegye is erre az álláspontra helyezkedett. Nem igy vélekedett azonban az illetékes közigazgatási biróság, amely dr. Koppányi Dávid fellebbezésére a héten tartott teljes ülésében döntvényileg kimondotta, hogy az oly települési dijak, melyek 5 év előtti esedékességgel birnak és azok behajtása az elévülési időn belül nem szorgalmaztattak, azok elévülés czimén leirandók. Ez volt a mi álláspontunk is mindig és most is és lám a közigazgatási biróság is igazat adott nekünk.

Vegyes hirek.

– A helybeli irgalmas-szerzet kórházában – nyomtatásban megjelent kimutatás szerint – 1849. nov. 1-jétől, 1860. oct. végéig vallás- és nemzetkülönbség nélkül felvétetett és ápoltatott 666 egyén, és pedig 446 kath., 41 óhitü, 141 protestansvallásu, 38 izraelita. Meghalt ezek közül 24, fölgyógyult 627, gyógyitás alatt maradt 15. (E számok azért térnek el a lapunk utóbbi számában a városi főorvos úr által ugyanarra vonatkozólag közzétett számtól, mivel a főorvos ur a felvétetettek- és ápoltattakat 1860. jan. 1-jétől, dec. végéig számitá; a szerzet kimutatásában pedig az 1859. nov. 1-jétől 1860. oct. végéig felvett és ápolt betegek száma van kimutatva.) – Ugyanazon kimutatás szerint az irgalmasszerzet magyar tartományának összes korházaiban felvétetett és ápoltatott 10,000 férfi és 961 nő; és pedig 8937 r. kath., 532 görög, 1194 protestans, 297 izraelita, 1 török. Meghalt ezek közül 787, fölgyógyult 9608, gyógyitás alatt maradt 568.

– Az érdemet és önfeláldozást becsülni tudó ember előtt hathatós indokul szolgáland e kimutatás arra nézve: hogy a szenvedők fájdalmainak egyhitése körül fáradozó testületet tisztelje, becsülje, pártolja, és felebaráti jótékony müködését méltányolja.

Hírek.

– A tanulás áldozata. Megdöbbentő esetről veszünk hirt, mely egy a városunkban közismert fiatal ember tragédiájáról szól. U. i. Hatvanban készült Hell Aladár szigorló orvos utolsó vizsgálataira. Éjjel-nappal buvárkodott szakkönyveiben, hogy elsajátitsa az orvosi tudományt. Oly végtelen buzgalommal folytatta tanulmányait, hogy a folytonos munka megtámadta idegeit.

Pár nappal ezelőtt Székesfehérvárra utazott, ahol fivére, dr. Hell Lajos orvos, akinek házánál élt, észrevette, hogy az ifjun a tulfeszitett munkálkodás következményei mutatkoztak. Hosszas rábeszéléssel rá tudta az orvos a testvérét, hogy hagyja abba a tanulást és jöjjön fel Budapestre és gyógykezeltesse ott magát. Pénteken érkeztek meg a fővárosba és már szombaton elmentek az üllői úti klinika ideggyógyászati osztályára.

Az orvosok föltétlen nyugalmat ajánlottak az ifjunak, akinek baját nem találták nagyon sulyos természetünek. Hell Aladár azonban nagyon a szivére vette, hogy czéljától ismét oly messze esett. Szótlanul ment haza.

Délután aztán dr. Hell Lajos azon vette magát észre, hogy testvére eltünt. Kereste őt mindenfelé, míg végre a főkapitányságra sietett és ott jelentést tett a testvére eltünéséről.

A detektivek rögtön az eltünt ember keresésére indultak. Éjfél felé járt már az idő, amikor egy fiatal ember toppant be a főkapitányságra és ezekkel a szavakkal lépett Iványos Gyula központi ügyeletes tisztviselő elé: „Én vagyok Gegor Szo- limán! Kérem ellenem a vizsgálati fogságot elrendelni!” Végül kiderült, hogy maga Hell Aladár volt a szerencsétlen. Nem történt egyéb, mint hogy kitört rajta a téboly. A főkapitányságra hivott mentők a lipótmezei tébolydába szállitották – Gyanus eb. Csizmadia József 2 éves kisfiát, Hipszky István kutyája játék közben megmarta. A kutya, a marás után nyomtalanul eltünt és az a gyanú merült fel, hogy az veszett volt. A sulyosan sérült gyermeket azonnal felszállitották a budapesti Paszterur intézetbe.