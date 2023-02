Sági Ferenc elmondta azt is, hogy nem csak a faluban, hanem a környéken élők számára is fontos döntés ez, hiszen a térségben egyedülálló a gyógykomplexum, amely az elmúlt hét végenként is szép forgalmat bonyolított.

Aki megtapasztalta a Salvus-víz jótékony hatását, az ragaszkodik ehhez. A víz oldott ásványianyag-tartalma egyedülállóan magas a hazai gyógyvizek között, ezért nagyon sok a rendszeresen visszatérő vendég. Az asztmatikus gonddal, felső légúti panaszokkal küzdők keresve se találnának természetesebb gyógyírt bajaikra, mint a Salvus.