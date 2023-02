Ahogy arról már beszámoltunk, február 2-án tartják a vizes élőhelyek világnapját, s ebből az alkalomból a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) környezeti nevelői foglalkozással egybekötött előadásokat tartanak általános- és középiskolások számára, tanórai keretek között.

Szintén ebből az alkalomból a BNPI ismeretterjesztő napot szervez a mátrafüredi Harkály Házban, ahol megünneplik e jeles napot. Előadással, mikroszkópos vizsgálattal és kreatív ismeretterjesztő játékokkal várják az érdeklődőket február 4-én 10 óra 30-tól, osztották meg Facebook-oldalukon.

– Szó esik majd védelmet érdemlő kétéltű- és hüllőfajainkról is, így egyebek között az egyetlen őshonos hazai teknősfajunkról, valamint az idei év kétéltűjéről, a Mátrában is előforduló tócsalakó hegyisárkányról is – ismertették.

Az érdeklődők mikroszkóppal megvizsgálhatják az emberi szemmel szinte láthatatlan, vízben gyakorta előforduló apró állatkákat, s megfigyelhetik, milyen mozgalmas lehet az élet egy-egy pocsolyában, tócsában.

Aki szeretné bővíteni a vizes élőhelyekkel kapcsolatos ismereteit, s részt kíván venni a programon, az a regisztrációhoz küldje el a nevét és elérhetőségét a [email protected] e-mail címre.